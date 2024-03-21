ВСУ создали "щит", который уничтожает 77% российских дронов FPV: россияне подтверждают

Комплексная защита радиоэлектронной разведки и борьбы позволяет обезвредить большинство российских дронов-камикадзе. Система совершенствуется и распространяется на другие участки фронта.

Вооруженные силы Украины в Херсонской области, на левом берегу Днепра, возле села Крынки, создали систему защиты от российских беспилотников, которая обнаруживает и уничтожает около 77% из них. Об этом рассказал в своем Telegram-канале командир 414 отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем Роберт Бровди с позывным "Мадьяр".

Комбат не рассказал о технических подробностях созданного "щита", однако сказал, что подразделение работает над увеличением процента подавленных дронов с помощью средств РЭБ, хотя стопроцентный результат.

Сообщение "Мадьяра" Фото: Telegram

Роберт Бровди рассказал, что "вся полоса фронта должна быть в короткие сроки закрыта сотнями экипажей радиоэлектронной разведки". Это нужно для организации эффективного взаимодействия систем с целью уничтожения дронов проверенными на практике методами. Также он отметил, что батальон "Птицы Мадьяра" уже обучил 162 операторов РЭР из 81 военного подразделения ВСУ и обеспечил их комплексами РЭР, которые будут работать на разных участках фронта.

"Все оборудование построено в мастерской Птиц Мадьяра из компонентов, приобретенных за народные средства", — говорит "Мадьяр".

Эффективность систем радиоэлектронной разведки и борьбы подтвердили российские оккупанты. В качестве доказательства своих слов "Мадьяр" приводит сообщение в Telegram российского блогера Владимира Романова ("Romanov Лайт").

"На направлении есть очень много FPV-дронов "Судный день", однако эффективность от них приближается к нулю. Причина в том, что эти дроны уже длительное время штампуются для работы на одной частоте.

Противник уже давно эту частоту обнаружил и обеспечил практически весь ЛБС как на участке, так и на других направлениях соответствующим РЭБом. Как результат — подавляющее большинство дронов, запускаемых нашими операторами, не достигает целей", — говорится в сообщении.

Бровди также рассказал что "414 ОБУБАС переходит в режим усиленных сборки комплексов РЕР "Кулибин" и обучение операторов из заявленных подразделений ВСУ". Роберт Бровди пригласил военных делать заявки на комплексы и обучение.

Эффективно бороться с дронами и пользоваться ими подразделению "Птицы Мадьяра" помогает хитрость. Недавно Роберт Бровби поделился видео и рассказом, как удалось поймать слишком жадного российского оккупанта.