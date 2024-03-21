Американский дрон MQ-9 Reaper в Польше "посадили" российские РЭБ "Красуха": как это произошло

Вероятно беспилотник "посадили" системы РЭБ, расположенные возле Калининграда. Впрочем, об этом говорят российские источники, которые рассказали детали операции.

Американский разведывательный беспилотный самолет MQ-9 Reaper, который 18 марта совершил аварийную посадку на северо-западе Польши, вероятно, был подавлен российскими системами радиоэлектронной борьбы "Красуха-2О" и "Красуха-4". Об этом сообщает сайт Defense Mirror.

Инцидент произошел в ночь на 18 марта, говорится в сообщении Главного командования Вооруженных сил Польши: "После 23:00 произошла аварийная посадка беспилотного летательного аппарата ВС США. случилось в окрестностях Мирославец во время полета в воздушном пространстве Польши".

Авиационная база в Мирославке, где приземлился беспилотник, расположена примерно в 250 км от Калининградской области России, и, по словам российских источников, находится в пределах досягаемости средств радиоэлектронного подавления систем РЭБ "Красуха".

Telegram-канал "Русское оружие" в тот же день сообщил, что MQ-9 Reaper проводил разведку районов дислокации зенитно-ракетного комплекса "Искандер-М", а также артиллерии и бронетехники ВС РФ вблизи Калининграда, Гусева и Черняховска.

Для этого операторы MQ-9A использовали башенный оптико-электронный комплекс MX-20HD, средне- и длинноволновый ИК-каналы которого должны были обеспечить обнаружение российской теплоконтрастной техники и персонала в ИК-диапазоне, а также Радар AN/APY AFAR-8 в режиме синтезированной апертуры и обнаружения подвижного оборудования.

В результате радар APY-8 MQ-9A, работающий в X-диапазоне, антенна спутникового канала обмена данными SATCOM и антенна связи и обмена данными в C-диапазоне были подвергнуты воздействию узкого интерференционного луча C/X- полоса комплекса "Красуха-4".

Система РЭБ "Красуха 4" Фото: Минобороны РФ

Кроме того, система радиоэлектронной борьбы L/S-диапазона "Красуха-2О" подавляла навигационные модули GPS, а также антенну Iridium-Data Link, размещенную по планеру. Затем беспилотник MQ-9A был вынужден вернуться на свою базу с помощью автопилота, а также резервных командных и телеметрических каналов.

Также 14 марта самолет Королевских ВВС, на борту которого находился министр обороны Великобритании Грант Шаппс, потерпел потерю связи, пролетая вблизи российской территории Калининграда. Министр обороны возвращался из поездки в Польшу. Тогда российские соцсети приписывали сбой систем радиоэлектронной борьбы "Красуха-2О" и "Красуха-4".

Россия усилила меры радиоэлектронного подавления после того, как 6 марта украинские катера-камикадзе уничтожили российский патрульный корабль "Сергей Котов" у берегов аннексированного Крыма. По данным российских СМИ, вдоль границ России с Украиной был обнаружен беспилотник MQ-9. на момент удара, который передал операторам украинских беспилотников координаты российского сторожевого корабля.

Американские военные совершенствуют модель беспилотника MQ-9 Reaper. В июле 2023 года сообщалось, что эскадрилья специальных операций ВВС США посадила беспилотник MQ-9 Reaper на взлетную полосу, покрытую грунтом. По словам военных, дрон доказал свои повышенные эксплуатационные возможности и потенциал для будущих боевых операций, ведь его можно сажать практически на любую сложную поверхность.