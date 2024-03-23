Дроны, средства борьбы с БПЛА и наземные роботы: как США будут противостоять Китаю

В армии США активно перенимают опыт ВСУ, а потому отказываются от дорогостоящих БПЛА в пользу коммерчески доступных беспилотников, которые легко закупить и которыми просто управлять.

Армия США в свой бюджетный запрос на 2025 год включила средства на покупку дронов, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против БПЛА, а также наземных роботов для небольших подразделений, пишет Defense One.

На небольшие дроны коммерческого типа в бюджет заложили 10 миллионов долларов и еще 25 миллионов — на приобретение более крупных коммерческих БПЛА для пехотных бригад. Начальник штаба армии генерал Рэнди Джордж считает, что армии следует постепенно отказаться от дорогостоящих аппаратов в пользу обычных беспилотников — они всегда доступны и обучение работе с некоторыми из них может занять всего один день. Учитывая опыт Украины в войне с РФ, американские военные считают, что им следует перенять украинское ноу-хау в возможном конфликте с Китаем.

В настоящее время армия может покупать коммерческие дроны из так называемого списка Blue UAS, куда включены проверенные летательные аппараты для использования в правительственных целях. Однако такие БПЛА могут стоить в 8–14 раз дороже, чем те, которые продают китайские производители. Однако армия надеется, что растущий спрос приведет к снижению затрат.

Дрон Skydio Фото: Минобороны США

Военные планируют выделить дополнительные средства, 10 миллионов долларов, на программу по оснащению пехоты ударными дронами в этом году. Дуг Буш, помощник министра армии по закупкам, сообщил Defense One, что армия заказала более 100 Switchblade 600 для испытаний в рамках этой программы. Бюджетный запрос армии на 2025 финансовый год включает 120 миллионов долларов на приобретение дронов по этой же программе.

Еще 26,5 миллионов долларов военные просят у Конгресса на закупку БПЛА-разведчиков Dronemaker Skydio ближнего радиуса действия и 34 миллиона долларов на БПЛА-разведчиков среднего радиуса действия.

449 миллионов долларов планируют потратить на РЭБ-средства против вражеских дронов и 292 миллиона долларов — на противовоздушную оборону ближнего и дальнего радиусов действия. Данные закупки будут проводиться с учетом опыта, перенятого американцами у ВСУ. Часть средств пойдет на приобретение РЭБ-устройств, а часть — на дроны-перехватчики типа Coyote от Raytheon и Roadrunner-M от Anduril.

Армия планирует увеличить количество роботов: 55,5 миллионов долларов запрошено на роботизированные транспортные средства с вооружением, 69,5 миллионов долларов — на боевые робоплатформы следующего поколения, 16 миллионов долларов — на Silent Tactical Energy Dismount (STEED), робота для доставки оборудования и эвакуации раненых.

На фоне растущего использования Starlink и других низкоорбитальных спутниковых систем в армейских подразделениях в предлагаемом бюджете также запрашивается 4 миллиона долларов на развертывание тактических сетей спутниковой связи.

Ранее мы сообщали о том, что ВВС США получат новые электронные штурмовики Compass Call, предназначенные для подавления систем связи, радиолокации и навигации, а также ПВО противника методом блокировки связи между системами вооружения и сетями управления.