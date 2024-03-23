Для электронных атак на РФ и Китай: ВВС США получат новые штурмовики Compass Call

Compass Call EA-37B предназначен для подавления систем связи, радиолокации и навигации, а также ПВО противника, блокируя связь между системами вооружения и сетями управления.

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В следующем финансовом году ВВС США планируют пополнить свой арсенал пятью самолетами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) EA-37B Compass Call от L3Harris, заменив устаревший парк EC-130H, сообщает Defense news.

Первый из пяти самолетов EA-37B был доставлен в ВВС в прошлом году для испытаний — на два года позже, чем планировалось. Поставка первого готового к выполнению реальных миссий самолета ожидается в течение 2024 года.

Compass Call предназначен для подавления сигналов противника, в том числе систем связи, радиолокации и навигации, а также ПВО, блокируя связь между системами вооружения и сетями управления. Самолет оснащен аппаратным и программным обеспечением, которое дает летчикам возможность взламывать беспроводные устройства, обезвреживать придорожные бомбы и многое другое. 43-я электронная боевая эскадрилья в Дэвис-Монтане первой перейдет на новый Compass Call.

Модель также имеет форм-фактор планера — Gulfstream G550. Она оснащена передовым электронным оборудованием для совершения атак. Этот самолет поднимается на высоту более 12 км и летит со скоростью почти 965 км/ч, что почти в два раза выше и быстрее, чем предшественник ЕС-130Н.

Известно, что кроме устаревших EC-130H, ВВС планируют заменить многие самолеты десятилетней давности на более функциональные версии, которые могут хорошо себя проявить в будущих конфликтах с противниками, обладающими передовыми вооружениями, как Китай.

В ноябре служба заявила, что на данный момент отказалась от 9 из 14 старых моделей Compass Call. Бюджет также включает дополнительные 15 миллионов долларов на эксплуатацию и поддержание программы Compass Call, включая размещение новых самолетов и хранение списанных.

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EC-130H, являвшийся опорой Центрального командования США, предполагает наличие экипажа из 13 человек, включая двух пилотов, штурмана, бортинженера, командира и руководителя миссии, аналитика сигналов и нескольких аналитиков криптологического языка. Новый планер Compass Call меньше по размерам, — умещает только 9 человек, но зато может похвастать новым и более совершенным оборудованием.

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