Самое распространенное самодельное средство РЭБ россиян: эксперт назвал характеристики (фото)

Система радиоэлектронной борьбы демонстрирует эффективность в защите сектора пространства, несмотря на плохую сборку. Впрочем, ее довольно часто фотографируют дроны, что может говорить о качестве.

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Наиболее распространенным самодельным средством радиоэлектронной борьбы российских оккупантов в Украине является устройство с неизвестным названием, изображенное на фото. О нем рассказал украинский военный и эксперт по радиосвязи Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" в своем Telegram-канале

Устройство имеет направленную, но довольно широкую зону действия и может быть использовано для защиты сектора. При этом оно не создает купол, который бы защищал технику или живую силу под ним.

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"Если меня спросят, какой самодельный РЭБ РФ я встречаю чаще всего, я отвечу: "Вот этот". Названия не знаю. Он направленного действия (не "купол"). Но луч у него не узкий, как у ружья, а шириной примерно 40-60 градусов. Поэтому такое изделие может работать, защищая сектор", — рассказывает Бескрестнов.

Эксперт рассказал о частотах, с которыми работает система РЭБ, ее мощность и антенны. Устройство имеет несколько антенн и работает в разных диапазонах волн.

Российское самодельное устройство РЭБ Фото: Telegram

"Диапазон частот подобран правильно (как против FPV, так и против Mavic). Два модуля по 30 Вт на диапазон 2340-2540 МГц. Каждый модуль работает на отдельную антенну. Антенной является 4 патча. Четыре модуля 900 диапазона по 30 Вт работают на четырех отдельных патч-антеннах: 820-910 МГц, 870-960 МГц, 870-960 МГц и 830-910 МГц", — отмечает "Флеш".

Он предполагает, что за последнее время российские военные могли модернизировать средство РЭБ и добавить в него поддержку более низкочастотных диапазонов. Эксперт отмечает плохое качество сборки устройства, что, кажется, не мешает ему работать.

"Я давно не видел это РЭБ внутри. Думаю, они уже поставили модуль 700-820 МГц. Кстати внутри полный треш, но, как видите, работает... хотя если его чаще всего фотографируют с именно с дронов...", — подытоживает Бескрестнов.

Недавно Сергей Бескрестнов рассказал о российской системе радиоэлектронной разведки "Борщевик", которую используют для поиска терминалов Starlink на позициях ВСУ. По словам эксперта, "Борщевик" практически не способен принести россиянам пользу на фронте, а украинским бойцам не следует беспокоиться из-за этих систем.