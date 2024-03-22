Найпоширеніший саморобний засіб РЕБ росіян: експерт назвав характеристики (фото)

Система радіоелектронної боротьби демонструє ефективність у захисті сектору простору, попри погану збірку. Втім, її доволі часто фотографують дрони, що може говорити про якість.

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Найпоширенішим саморобним засобом радіоелектронної боротьби російських окупантів в Україні є пристрій із невідомою назвою, зображений на фото. Про нього розповів український військовий і експерт із радіозв’язку Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" у своєму Telegram-каналі

Пристрій має спрямовану, але доволі широку зону дії та може бути використаний для захисту сектору. Він не створює купол, який би захищав техніку або живу силу під ним.

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"Якщо мене запитають, який саморобний РЕБ РФ я зустрічаю найчастіше, я відповім: "Ось цей". Назви не знаю. Він спрямованої дії (не "купол"). Але промінь у нього не вузький, як у рушниці, а завширшки приблизно 40-60 градусів. Тому такий виріб може працювати, захищаючи сектор", — розповідає Бескрестнов.

Експерт розповів про частоти, із якими працює система РЕБ, її потужність і антени. Пристрій має кілька антен і працює в різних діапазонах хвиль.

Російський саморобний пристрій РЕБ Фото: Telegram

"Діапазон частот підібраний правильно (як проти FPV, так і проти Mavic). Два модулі по 30 Вт на діапазон 2340-2540 МГц. Кожен модуль працює на окрему антену. Антеною є 4 патчі. Чотири модулі 900 діапазону по 30 Вт працюють на чотирьох окремих патч-антенах: 820-910 МГц, 870-960 МГц, 870-960 МГц і 830-910 МГц", — зазначає "Флеш".

Він припускає, що за останній час російські військові могли модернізувати засіб РЕБ і додати в нього підтримку низькочастотніших діапазонів. Експерт зазначає погану якість збірки пристрою, що, здається, не заважає йому працювати.

"Я давно не бачив цю РЕБ усередині. Думаю, вони вже поставили модуль 700-820 МГц. До речі всередині повний треш, але, як бачите, працює … хоча якщо його найчастіше фотографують саме з дронів…" — підсумовує Бескрестнов.

Нещодавно Сергій Бескрестнов розповів про російську систему радіоелектронної розвідки "Борщевик", яку використовують для пошуку терміналів Starlink на позиціях ЗСУ. За словами експерта, "Борщевик" практично не здатний принести росіянам користь на фронті, а українським бійцям не слід турбуватися через ці системи.