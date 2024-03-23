Для електронних атак на РФ та Китай: ВПС США отримають нові штурмовики Compass Call

Compass Call EA-37B призначений для придушення систем зв'язку, радіолокації та навігації, а також ППО противника, блокуючи зв'язок між системами озброєння і мережами управління.

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Наступного фінансового року ВПС США планують поповнити свій арсенал п'ятьма літаками радіоелектронної боротьби (РЕБ) EA-37B Compass Call від L3Harris, замінивши застарілий парк EC-130H, повідомляє Defense news.

Перший із п'яти літаків EA-37B доставили у ВПС торік для випробувань — на два роки пізніше, ніж планувалося. Поставка першого готового до виконання реальних місій літака очікується протягом 2024 року.

Compass Call призначений для придушення сигналів противника, зокрема систем зв'язку, радіолокації та навігації, а також ППО, блокуючи зв'язок між системами озброєння і мережами управління. Літак оснащений апаратним і програмним забезпеченням, яке дає льотчикам можливість зламувати бездротові пристрої, знешкоджувати придорожні бомби і багато іншого. 43-тя електронна бойова ескадрилья в Девіс-Монтані першою перейде на новий Compass Call.

Модель також має форм-фактор планера — Gulfstream G550. Вона оснащена передовим електронним обладнанням для здійснення атак. Цей літак піднімається на висоту понад 12 км і летить зі швидкістю майже 965 км/год, що майже вдвічі вище і швидше, ніж попередник ЄС-130Н.

Відомо, що крім застарілих EC-130H, ВПС планують замінити багато літаків десятирічної давності на більш функціональні версії, які можуть добре себе проявити в майбутніх конфліктах із супротивниками, що володіють передовими озброєннями, як Китай.

У листопаді служба заявила, що наразі відмовилася від 9 із 14 старих моделей Compass Call. Бюджет також включає додаткові 15 мільйонів доларів на експлуатацію та підтримку програми Compass Call, включно з розміщенням нових літаків і зберіганням списаних.

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EC-130H, який був опорою Центрального командування США, передбачає наявність екіпажу з 13 осіб, включно з двома пілотами, штурманом, бортінженером, командиром і керівником місії, аналітиком сигналів і кількома аналітиками криптологічної мови. Новий планер Compass Call менший за розмірами, — вміщує лише 9 осіб, але зате може похвалитися новим і більш досконалим обладнанням.

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