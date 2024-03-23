В пику США: Китай заявляет о создании самых энергоэффективных ИИ-чипов в мире

Два ИИ-процессора для голосовых помощников и медицинских гаджетов оказались на 10% мощнее и на 90% энергоэффективнее прошлогодних аналогов.

Ученые из Университета электронных наук и технологий Китая представили два чипа искусственного интеллекта (ИИ) со сверхнизким энергопотреблением и рекордной производительностью, передает SCMP.

Чипы, специально разработанные для обработки задач ИИ, обычно требуют значительной вычислительной мощности. В этой связи они тратят достаточно много энергии. Но благодаря оптимизации алгоритмов и архитектуры профессору Чжоу Цзюню и его команде из Университета электронных наук и технологий Китая удалось значительно снизить энергопотребление процессора.

Исследователи представили два инновационных чипа на ISSCC — Международной конференции IEEE по твердотельным схемам. В ежегодно ходе мероприятия лучшие исследователи, инженеры и специалисты встречаются, чтобы обсудить новые разработки и будущее чиповых технологий. В этом году конференция прошла в Сан-Франциско (США) с 18 по 22 февраля.

Первый из двух ИИ-чипов был разработан для встраивания в интеллектуальные устройства и обеспечения голосового управления в автономном режиме. Благодаря ему устройство хорошо справляется с обнаружением ключевых слов и проверкой живой речи, распознавая голосовые сигналы говорящего даже при наличии сторонних шумов. Команда Чжоу предложила новую архитектуру, включающую механизмы динамических вычислений, схему адаптивного шумоподавления, а также интегрированную схему распознавания ключевых слов и говорящего.

Чип обеспечивает энергопотребление при распознавании менее двух микроджоулей на экземпляр, при этом точность превышает 95% в тихой обстановке и 90% — в шумной обстановке. Процессор пригодится для приложений голосового управления с низким энергопотреблением, таких как "умный дом", носимые устройства и смарт-игрушки.

Второй чип, представленный на конференции, был разработан для обнаружения сигналов о приступах эпилепсии. Созданный для использования в носимых устройствах, он использует распознавание электроэнцефалограммы (ЭЭГ), чтобы предупредить об эпилептическом припадке, чтобы пациент мог обратиться за медицинской помощью.

Исследователи оптимизировали алгоритм переобучения, позволяющий предварительно обученной модели искусственного интеллекта делать точные прогнозы на основе имеющихся данных без необходимости сбора сигналов о приступах пациентов, достигая точности более 98%. Перед использованием пациентам просто необходимо надеть устройство и провести калибровку, которая займет всего пару минут. Это позволит устройству распознавать индивидуальные характеристики сигнала. Среднее энергопотребление этого чипа при распознавании составляет всего около 0,07 микроджоуля, что является самой энергоэффективной конфигурацией среди процессоров такого типа.

В официальном отчете ученые отметили, их чип на 10% мощнее в вычислениях и 90% энергоэффективнее аналогичного процессора, представленного на прошлогодней конференции.

Во время демонстрации на ISSCC сигналы ЭЭГ пользователя, собранные в режиме реального времени с носимого устройства интерфейса мозг-компьютер, передавались на испытательную плату через Bluetooth. Чип был переконфигурирован для идентификации воображаемых двигательных команд, что позволило управлять движением робота: двигаться вперед, останавливаться или двигаться назад.

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