Техника ВС РФ останется без чипов: россияне обанкротили своего же производителя

Производитель электроники "Ангстрем" не сможет выполнить гособоронзаказ, так как задолжал корпорации ВЭБ.РФ 1,3 млрд рублей.

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Российский производитель микроэлектроники "Ангстрем" может обанкротиться и вовсе закрыться. Компания задолжала госкорпорации ВЭБ.РФ более миллиарда рублей (10,8 млн долларов США), пишет CNews.

Российское издание сетует на то, что в связи с невыплатой долга и блокировкой счетов "Ангстрем" не сможет выполнить крупный государственный оборонзаказ. Что именно заказали у предприятия, не уточняется. Однако известно, что под банкротство компанию подвела другая российская компания — ВЭБ.РФ.

В марте 2023 года суд обязал производителя электроники выплатить госкорпорации ВЭБ.РФ долг в размере 1,3 млрд рублей. СМИ уточняет, что долг, на самом деле, не "Ангстрем", а фабрики "Ангстрем-Т", которая к тому времени уже обанкротилась. Ранее фабрика брала крупный кредит в сотни миллионов долларов США у ВЭБ.РФ, но не смогла его выплатить. А "Ангстрем" была привлечена в качестве поручителя.

Компания подала апелляцию и указала, что в случае выплаты задолженности останется без средств и не сможет выполнить гособоронзаказ, а также обратилась в Верховный суд России. Блокировка счетов привела к тому, что производитель чипов не может воспользоваться госсубсидией от правительства РФ, которую выделили на развитие производства.

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Ранее и АО "Ангстрем", и фабрика "Ангстрем-Т" принадлежали Леониду Рейману — экс-министру связи РФ. Что качается ВЭБ.РФ, то эта корпорация занимается финансированием социально-экономических проектов России. Она внесена в санкционные списки ЕС и США.

Мы сообщали о том, что Китай лишится возможности завозить чипы в обход санкций США. Штатам не понравилось то, что Huawei продолжает производить передовые чипы, несмотря на санкции. Компанию заподозрили в организации секретной сети поставок.

Писали также, что мощный чип Blackwell B200 поможет создать ИИ с триллионами параметров. Производитель обещает, что новые процессоры будут в 25 раз энергоэффективнее, чем ускорители Hopper. При этом их производительность достигает до 20 Пфлопс.