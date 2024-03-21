Техніка ЗС РФ залишиться без чипів: росіяни збанкрутували свого ж виробника

Виробник електроніки "Ангстрем" не зможе виконати держоборонзамовлення, оскільки заборгував корпорації ВЕБ.РФ 1,3 млрд рублів.

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Російський виробник мікроелектроніки "Ангстрем" може збанкрутувати й зовсім закритися. Компанія заборгувала держкорпорації ВЕБ.РФ понад мільярд рублів (10,8 млн доларів США), пише CNews.

Російське видання нарікає на те, що у зв'язку з невиплатою боргу і блокуванням рахунків "Ангстрем" не зможе виконати велике державне оборонзамовлення. Що саме замовили у підприємства, не уточнюється. Однак відомо, що під банкрутство компанію підвела інша російська компанія — ВЕБ.РФ.

У березні 2023 року суд зобов'язав виробника електроніки виплатити держкорпорації ВЕБ.РФ борг у розмірі 1,3 млрд рублів. ЗМІ уточнює, що борг, насправді, не "Ангстрем", а фабрики "Ангстрем-Т", яка на той час уже збанкрутувала. Раніше фабрика брала великий кредит у сотні мільйонів доларів США у ВЕБ.РФ, але не змогла його виплатити. А "Ангстрем" було залучено як поручителя.

Компанія подала апеляцію і вказала, що в разі виплати заборгованості залишиться без коштів і не зможе виконати держоборонзамовлення, а також звернулася до Верховного суду Росії. Блокування рахунків призвело до того, що виробник чипів не може скористатися держсубсидією від уряду РФ, яку виділили на розвиток виробництва.

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Раніше й АТ "Ангстрем", й фабрика "Ангстрем-Т" належали Леоніду Рейману — екс-міністру зв'язку РФ. Стосовно ВЕБ.РФ — ця корпорація займається фінансуванням соціально-економічних проектів Росії. Вона внесена до санкційних списків ЄС та США.

Ми повідомляли про те, що Китай втратить можливість завозити чипи в обхід санкцій США. Штатам не сподобалося те, що Huawei продовжує виробляти передові чипи, незважаючи на санкції. Компанію запідозрили в організації секретної мережі поставок.

Писали також, що потужний чип Blackwell B200 допоможе створити ШІ з трильйонами параметрів. Виробник обіцяє, що нові процесори будуть у 25 разів енергоефективнішими, ніж прискорювачі Hopper. При цьому їхня продуктивність сягає до 20 Пфлопс.