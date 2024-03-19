Найпотужніший чип у світі Blackwell B200 допоможе створити ШІ з трильйонами параметрів

Виробник обіцяє, що нові процесори будуть у 25 разів енергоефективнішими, ніж прискорювачі Hopper. При цьому їх продуктивність сягає до 20 Пфлопс.

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Nvidia презентувала нові ШІ-чипи з архітектурою Blackwell, які знадобляться для розвитку масштабних нейромереж і забезпечення роботи великих мовних моделей (ВММ), що мають трильйони параметрів. Про це компанія повідомила на своєму офіційному сайті.

Виробник обіцяє, що нові процесори будуть у 25 разів енергоефективнішими, ніж прискорювачі Hopper. Чипи Blackwell B200 створені для розвитку генеративного штучного інтелекту (ШІ), який застосовують у таких сферах, як медицина, обробка великих даних, функціонування чат-ботів, інженерія, електроніка, квантові обчислення тощо.

Компанія заявила, що новий ШІ-прискорювач є найпотужнішим у світі на сьогодні. Його продуктивність становить мінімум 10 Пфлопс, а максимум — до 20 Пфлопс (1 Петафлопс дорівнює 1 квадрильйону операцій на секунду, — ред.). Пристрій заснований на двох кристалах, виконаних за 4-нм техпроцесом на фабриці тайванського виробника TSMC. Два чіпи з'єднує шина, пропускна здатність якої дорівнює 10 Тбайт/с, завдяки чому вони функціонують як цілісний GPU. Кількість транзисторів при цьому становить 208 млрд.

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Варто зазначити, що Blackwell B200 оснащено так званими тензорними ядрами та механізмом Transformer Engine 2.0, за допомогою якого збільшено точність обчислень, що позитивно впливає на швидкість роботи ШІ-систем. За словами компанії-розробника, новий процесор у 30 разів продуктивніший, ніж, наприклад, Nvidia H100 і водночас у 25 разів енергоефективніший.

Раніше ми повідомляли про те, що Китай обганяє США в галузі технологій, подавши на 25% більше патентів у 2023 році. Підсанкційна Huawei очолила рейтинг серед компаній з усього світу, які подавали патентні заявки на розробки у сфері телекомунікацій та комп'ютерних технологій.

Також повідомляли, що агенти ШІ зможуть розв'язувати проблеми і робити роботу за людей. ШІ-програма Devin може замінити високооплачуваного програміста. Вона написала код, протестувала і впровадила його.