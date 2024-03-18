Китай обганяє США в галузі технологій, подавши на 25% більше патентів у 2023 році

Підсанкційна Huawei очолила рейтинг серед компаній із усього світу, які подавали патентні заявки на розробки у сфері телекому та комп'ютерних технологій.

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Компанії Huawei, Samsung і Qualcomm були головними міжнародними патентними заявниками у 2023 році, згідно з даними Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO). Попри важкі санкції США, китайська Huawei очолила список фірм, подавши найбільшу кількість заявок на патенти, пише Тom's hardware.

WIPO визначає кількість патентних заявок через систему договорів про патентне співробітництво (PCT). Патенти PCT подаються організаціями, які бажають захистити права на свої винаходи в кількох країнах.

Загальна кількість патентних заявок, поданих у світі 2023 року, становила 272 600, що на 1,8% менше, ніж 2022 року. Китай опинився в топі списку серед країн із 69 610 заявками, випередивши Сполучені Штати, які подали 58 823 заявки. Японія, Південна Корея та Німеччина також увійшли до п'ятірки найкращих. Індія подала на 44,6% більше заявок, ніж у 2022-му.

Що стосується заявок від компаній конкретно, то китайський телекомунікаційний гігант Huawei Technologies зберіг свою позицію як найкращий реєстратор із 6494 опублікованими пропозиціями PCT. Samsung Electronics з Південної Кореї та американська Qualcomm оформили 3924 та 3410 заявок відповідно. Mitsubishi Electric (Японія) та Boe Technology (Китай) також опинилися в першій п'ятірці з 2152 й 1188 заявками відповідно.

У списку PCT переважають високотехнологічні компанії, які розробляють апаратні, телекомунікаційні технології та програмне забезпечення. Цікаво, що великі технологічні гіганти, такі як Apple, Google, Microsoft і Meta, не увійшли до топ 15.

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Найбільше патентів реєстрували у сфері комп'ютерних технологій, телекомунікацій, електричних механізмів, медичних технологій і фармацевтичних препаратів. Примітно, що електричне обладнання та транспорт продемонстрували найшвидші темпи зростання серед провідних технологічних галузей.

Галузеві гіганти, такі як Huawei, Qualcomm, Samsung, Ericsson і Nokia, подали патенти на технології, здатні впровадити зв'язок 5G та розвинути Wi-Fi.

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