OLED-екрани більше не вигорятимуть: експерти знайшли спосіб, як продовжити термін служби

Вчені розробили нову світловипромінювальну молекулу з "щитами", щоб перешкоджати руйнівному перенаправленню енергії.

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Команда дослідників у Нортумбрійському та Кембриджському університетах, Імперському коледжі Лондона та Університету Лафборо розробили новий підхід до спрощення архітектури OLED з високою ефективністю, передає Interesting engineering.

Вчені розробили нову світловипромінювальну молекулу з "щитами", щоб перешкоджати руйнівному перенаправленню енергії та регулювати молекулярні взаємодії. Команда підкреслює, що пікселі синього світла необхідні функціонального дисплея, але є джерелом проблем. Створення нової молекули дозволило зменшити випромінювальний шар синього пікселя, зберігаючи відмінну ефективність, що може сприяти також зниження вартості дисплея. Молекула, за їх словами, є однією з найвужчих випромінюючих синіх молекул, яка дуже корисна для екранів, тому що вона забезпечує високу чистоту кольору.

Високоефективні сині органічні світлодіоди відносяться до органічної електроніки. Вони широко використовуються у дисплеях для телевізорів, смартфонів, моніторів. Такі екрани примітні високою візуальною якістю, але й відносно коротким терміном служби. Проте команда дослідників запевняє, що її рішення може підвищити термін служби технології загалом навести. Вони прагнули до того, щоб пристрої використовували якнайменше енергії, щоб підвищити їх стійкість та ефективність.

Органічний напівпровідник продукується між двома електродами в конструкції OLED, при цьому шар, що світиться, розташований в середині стека. Молекули поглинають електричну енергію, яка згодом виділяється як світла. На думку дослідників, більшість електричної енергії в ідеальному OLED перетворюється на світло, але іноді енергія неправильно спрямована і послаблює структуру OLED. Це знижує термін служби та ефективність.

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Дослідники стверджують, що нова молекула здатна призвести до створення ефективніших OLED-екранів, які позитивно впливатимуть на енергоспоживання пристроїв загалом, знижуючи його.

Раніше ми писали про те, що стіл оснастили прозорим OLED-екраном та вбудованим системним блоком. Пристрій під назвою DK-07 дозволяє встановити всі елементи комп'ютера, включаючи систему охолодження, та має додатковий монітор-стільницю.