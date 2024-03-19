Самый мощный чип в мире Blackwell B200 поможет создать ИИ с триллионами параметров

Производитель обещает, что новые процессоры будут в 25 раз энергоэффективнее, чем ускорители Hopper. При этом их производительность достигает до 20 Пфлопс.

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Nvidia презентовала новые ИИ-чипы с архитектурой Blackwell, которые понадобятся для развития масштабных нейросетей и обеспечения работы больших языковых моделей (БЯМ), обладающих триллионами параметров. Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

Производитель обещает, что новые процессоры будут в 25 раз энергоэффективнее, чем ускорители Hopper. Чипы Blackwell B200 созданы для развития генеративного искусственного интеллекта (ИИ), который применяется в таких сферах, как медицина, обработка больших данных, функционирование чат-ботов, инженерия, электроника, квантовые вычисления и пр.

Компания заявила, что новый ИИ-ускоритель является самым мощным в мире на сегодняшний день. Его производительность составляет минимум 10 Пфлопс, а максимум — до 20 Пфлопс (1 Петафлопс равен 1 квадриллиону операций в секунду, — ред.). Устройство основано на двух кристаллах, выполненных по 4-нм техпроцессу на фабрике тайваньского производителя TSMC. Два чипа соединяет шина, пропускная способность которой равна 10 Тбайт/с, благодаря чему они функционируют как цельный GPU. Количество транзисторов при этом составляет 208 млрд.

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Стоит отметить, что Blackwell B200 оснащены так называемыми тензорными ядрами и механизмом Transformer Engine 2.0, с помощью которого увеличены точность вычислений, положительным образом влияющая на скорость работы ИИ-систем. По словам компании-разработчика, новый процессор в 30 раз производительнее, чем, например, Nvidia H100 и при этом в 25 раз энергоэффективнее.

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