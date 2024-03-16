Забудьте о чат-ботах: агенты ИИ смогут решать проблемы и делать работу за людей

ИИ-программа Devin может заменить высокооплачиваемого программиста. Она написала код, протестировала и внедрила его.

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Стартапы и технологические гиганты пытаются перейти от чат-ботов, предлагающих помощь посредством текстовых сообщений, к агентам искусственного интеллекта (ИИ), которые могут выполнять задачи, например, писать компьютерные коды, как Devin, передает Wired.

Стартап Cognition AI вызвал небольшой переполох, выпустив демоверсию программы под названием Devin, выполняющую работу, которую обычно выполняют хорошо оплачиваемые инженеры-программисты. Чат-боты, такие как ChatGPT и Gemini, могут генерировать код, но Devin пошел дальше: спланировал, как решить проблему, написал код, а затем протестировал и внедрил его.

Создатели Devin называют его "разработчиком программного обеспечения для искусственного интеллекта". Когда его попросили проверить, как работает языковая модель Llama 2 с открытым исходным кодом Meta, Devin разработал пошаговый план проекта, сгенерировал код, необходимый для доступа к API и запуска тестов производительности, а также создал веб-сайт для подведения итогов.

В Cognition AI уверяют, что их ИИ-агент способен справиться с широким спектром задач. Он поразил инвесторов и инженеров X (бывший Твиттер, — ред.), получил множество одобрений и даже вдохновил на создание нескольких мемов.

Такие программы, как Devin, указывают на появление агентов ИИ, которые вместо того, чтобы просто давать ответы или советы, могут предпринимать действия для решения конкретных проблем. Так, к примеру, программа Auto-GPT с открытым исходным кодом пытается выполнять полезную работу за человека на компьютере человека и в интернете. Программа vimGPT способна помочь ИИ-агентам более эффективно просматривать веб-страницы.

Однако на данный момент ИИ-агенты, как и лежащие в их основе большие языковые модели, допускают довольно много ошибок. А когда программа выполняет действия, а не просто генерирует текст, одна ошибка может означать полный сбой и потенциально опасные последствия. Сужение круга задач, которые может выполнять ИИ-агент до определенного набора задач по разработке программного обеспечения кажется разумным способом снизить частоту ошибок.

Но не только стартапы создают агентов ИИ. Есть программа SIMA, разработанная Google DeepMind, которая играет в видеоигры. Наблюдая за игроками-людьми, она научилась выполнять более 600 довольно сложных задач, например, срубить дерево или стрелять по астероиду. Самое главное, что многие из этих действий она может успешно выполнять даже в незнакомой игре.

Наверняка Google надеется, что эти агенты, возможно, будут использоваться в дальнейшем пользователями для работы в интернете или с каким-либо программным обеспечением. А видеоигры являются хорошим подспорьем для разработки агентов, предоставляя сложную среду, в которой их можно тестировать и улучшать.

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В ближайшие месяцы появится гораздо больше новостей об агентах ИИ. Демис Хассабис, генеральный директор Google DeepMind, недавно рассказал, что он планирует объединить большие языковые модели с работой, которую его компания ранее проделала по обучению программ искусственного интеллекта для видеоигр, чтобы разработать более способных и надежных агентов.

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