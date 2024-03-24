Стало известно, какой ИИ получит iPhone 16: не обойдется без помощи Google и Baidu

Apple не планирует создавать собственную модель генеративного ИИ для iOS 18.

Apple готовится объявить о своих планах по созданию искусственного интеллекта (ИИ) для iPhone. Компания, возможно, заключит партнерство не только с Google, но и с китайской Baidu, пишет Forbes.

С каждым запуском флагманского телефона на ОС Android, продвигающего генеративный ИИ, семейство Apple iPhone остается позади. Хотя ИИ можно найти в программном обеспечении iPhone, например, в средствах обработки изображений или интеллектуального ввода текста, генеративный ИИ не будет добавлен до следующей версии iOS — iOS 18, которая будет представлена на Всемирной конференции разработчиков этим летом и будет доступна на семействе iPhone 16 следующего поколения.

Как и большинство производителей смартфонов, Apple сосредоточится на обработке ИИ на устройстве и в "облаке". Тим Кук, глава компании, и его команда, несомненно, воспользуются репутацией Apple, которая хранит на устройстве как можно больше данных для локальной обработки. Тем не менее, Apple придется использовать "облако" для приложений ИИ, требующих значительной обработки.

Сообщается, что Apple работает над партнерством с Google, чтобы использовать для этой цели сервис генеративного ИИ Gemini. Несмотря на то, что Google создала и продвигает конкурирующую ОС — Android, это не мешает Apple сотрудничать с поисковым гигантом. Google, без сомнения, получит десятки миллионов владельцев iPhone, использующих ИИ, которых "предоставит" Apple, что крайне важно, так как поисковик стремится превзойти таких конкурентов, как OpenAI.

Однако, отмечает издание ИИ Gemini от Google недоступен в Китае, поэтому необходимо найти альтернативу. Раффаэле Хуанг из Wall Street Journal сообщает, что Apple начала переговоры с китайской высокотехнологичной компанией Baidu о включении ее облачных сервисов искусственного интеллекта в грядущее семейство iOS 18 и iPhone 16.

Apple не будет единственной, кто пойдет по этому пути. На недавней выставке Galaxy Unpacked компания Samsung представила не только новое семейство Galaxy S24, но и сервисы Galaxy AI, часть которых использует Google Gemini, а услуги искусственного интеллекта в Китае обеспечивает Baidu.

Ранее мы писали о том, что специальный ИИ-алгоритм научил чат-ботов думать прежде, чем давать ответ. Благодаря алгоритму Quiet-STaR, чат-боты на основе ИИ смогут выбирать из нескольких вариантов ответов самый лучший.