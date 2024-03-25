"Убийственный" лазер продают онлайн за $100: как он устроен и чем опасен для людей (видео)

Устройство для сведения татуировок оказалось настолько опасным, что покупатель, опробовавший его в деле, едва не попрощался с жизнью.

Блогер Лес Райт приобрел в онлайн-магазине eBay блок питания для лазерной установки, при помощи которой можно удалить татуировку. Во время тестирования мужчина понял, что оборудование смертельно опасно для людей, и решил поделиться этой информацией на своем YouTube-канале.

Лес Райт потратил на гаджет около 100 долларов и отметил в видеообзоре, что недостатков у него немало, начиная с корпуса, который не только полностью сделан из пластика, но и собран из отдельных листов, со следами ручной склейки. Даже резервуар для охлаждения сделан настолько некачественно, что это привело к утечкам воды, а это вызвало коррозию печатных плат. А своего рода вишенкой на торте стала пара винтов, которые зажимают большой накопительный конденсатор, чтобы удерживать его на месте, хотя можно было обойтись парой кабельных стяжек.

"Я никогда не видел, чтобы коммерческое оборудование было сконструировано настолько плохо, как это. Похоже, что оно имеет дополнительную функцию, позволяющую избавиться не только от татуировки, но и от мастера", — иронично заметил блогер.

С электроникой лазерного устройства ситуация ничем не лучше. Вход питания не имеет заземляющей проводки, а потому при включении гаджет буквально искрился. Печатная плата тоже полна сюрпризов: от резисторов со сгоревшим внешним покрытием до закороченных полупроводников и конденсаторов. Лес заменил их, устранил повреждения, нанесенные водой, и попробовал включить девайс еще раз. К своему удивлению блогер обнаружил, что аппарат работает достаточно хорошо, хотя и выделяет небольшое количество дыма. В какой-то момент внутри лазерной трубки возникали опасные вспышки, грозившие расплавить конструкцию, и Райту с трудом удалось избежать повреждения путем аварийной остановки. Лазерная трубка — это стеклянная колба, содержащая в трех полостях смесь газов СO2-N2-He и воду для охлаждения. Одна из полостей располагает катодом и анодом, на которые подается ток и таким образом генерируется лазерное излучение.

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