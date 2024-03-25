Аккумуляторы не нужны: необычная батарейка сможет питать гаджеты солнечной энергией

Стартап Ribes Tech создал органический фотоэлемент, способный заменить "вредные" батарейки в маломощных устройствах и сэкономить деньги пользователей.

Стартап Ribes Tech (Италия) разработал процесс производства органических, сверхтонких устройств для сбора солнечной энергии, которые получили название органические фотоэлектрические модули. Процесс их производства не требует применения ценных минералов, так как они изготовлены из органических материалов, пишет PV Magazine.

Технология позволит потребителям легко заряжать маломощные гаджеты и экономить деньги, которые тратятся на покупку аккумуляторов. Устройства для сбора энергии внутри помещений от Ribes Tech предназначены для замены батареек или модернизации широкого спектра маломощной электроники вроде дистанционных датчиков, смарт-меток и сенсоров отслеживания. Кстати, согласно отчету Global Consumer Batteries Industry, в 2022 году люди во всем мире потратили на аккумуляторы более 45 млрд долларов США.

Солнечные батареи нового типа не требуют обслуживания, так как созданы по принципу "установил и забыл". Фотоэлементы имеют коэффициент эффективности 12% в помещении, при условии, что они встроены в электронику и эффективно работают в диапазоне освещенности внутри помещений от 5 до 2000 люкс.

Данная технология может также уменьшить загрязнение, возникающее в результате добычи редких минералов, содержащихся в батареях, а также сократить количество опасных отходов. Ribes Tech объясняет, что ее сборщики энергии чрезвычайно легкие и гибкие и что установить их так же просто, как наклеить пластырь.

Компания совместно с другими производителями трудится над разработкой решений для технологии бесконтактного зондирования, помогающей предотвратить распространение микробов, а также над созданием смарт-наклеек, защищающих устройства от несанкционированного доступа.

"Сейчас мы ищем инвестиции для поддержки нашего следующего этапа расширения. Мы готовы производить фотоэлектрические модули в больших объемах", — заявили представители стартапа журналу PV Magazine.

Ранее мы писали о том, что ученые создали систему из 240 мощных солнечных батарей. Систему для выработки солнечной энергии можно запустить в работу одним нажатием кнопки.