"Шокирующая" электростанция: ученые создали систему из 240 мощных солнечных батарей (видео)

Систему для выработки солнечной энергии можно запустить в работу одним нажатием кнопки.

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Австрийский стартап Solar Container представил портативную фотоэлектрическую энергетическую систему, состоящую из 240 модулей. Она помещается в стандартном контейнере, передает Interesting engineering.

Стандартизированный размер контейнера, в котором размещена система SolarCont, позволяет перевозить ее в любую точку земного шара с помощью контейнеровозов, грузовых поездов или грузовиков. Контейнер также обеспечивает компактную и безопасную транспортировку генераторов экологически чистой энергии и их доставку на объекты.

Одним нажатием кнопки можно начать процесс распаковки 240 солнечных панелей. Система имеет конфигурацию типа "гармошка". После развертывания солнечные панели займут площадь720 квадратных метров. На это уйдет до 5-ти часов. Генерирование солнечной энергии начинается тот час после установки. Когда питание больше не требуется, модули можно легко "сложить" обратно в контейнер.

SolarCont поставляется с предварительно собранными модулями, полностью подключенными и подключенными к инвертору. Двустороннее развертывание панели также обеспечивает минимизацию длины кабелей между модулями и инвертором и повышение эффективности преобразования энергии.

По оценкам, среднее домохозяйство в Германии потребляет 4000 кВтч электроэнергии каждый год, SolarCont может удовлетворить потребности в энергии 32 домохозяйств. Если солнечные батареи развернуть, например, на юге Европы, то они обеспечат электроэнергией 50 домохозяйств.

Важно

Ученые создали мощную, ультратонкую и гибкую солнечную батарею: для гаджетов и дронов

Выработку энергии на объекте можно увеличить, добавив больше модулей SolarCont, что делает систему хорошо продуманной. Система производства чистой энергии может стабилизировать энергосистему или снизить зависимость от генераторов, работающих на ископаемом топливе.

Ранее мы писали о том, что новая технология сделает солнечные панели мощнее и на 70% дешевле. Двухсторонние фотоэлементы показали эффективность в 97%, чем значительно превзошли классические аналоги.

Сообщали также, что "солнечный сэндвич" сможет работать в 10 раз эффективнее обычной солнечной батареи. Новый тип солнечных панелей, изготовленный из селена и кремния, может обеспечить эффективность преобразования энергии.