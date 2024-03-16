"Солнечный сэндвич" сможет работать в 10 раз эффективнее обычной солнечной батареи

Новый тип солнечных панелей, изготовленный из селена и кремния, может обеспечить эффективность преобразования энергии.

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Исследователи из Технического университета Дании, возможно, нашли простое решение, позволяющее повысить эффективность солнечных батарей. Объединив старую технологию с новой, команда создала тандемный солнечный элемент нового типа, пишет Interesting Engineering.

Даже самые совершенные солнечные батареи могут преобразовать максимум 30% падающей на них солнечной энергии. Остальные 70% остаются неиспользованными, и именно эту проблему попытались решить исследователи.

Хотя повышение эффективности солнечных элементов имеет первостепенное значение, важно, чтобы обновленные солнечные панели сохранили свою себестоимость. Ученые применили альтернативный подход — они использовали тандемные элементы, объединив старую технологию с новой. Речь идет об объединении селена (устаревший материал) и кремния (современный и широко используемый).

Получившийся в итоге "солнечный сэндвич", или солнечный тандемный элемент, содержит селен в качестве верхнего слоя и кремниевый в качестве нижнего. Селен действует как фотопоглотитель, поглощая несколько длин волн солнечного света для производства электричества, что делает его более универсальным, чем кремний.

Солнечный модуль, изготовленный в лаборатории, имеет эффективность преобразования энергии всего 2,7%, но это лишь малая часть КПД кремния, равного 26,8%. Однако исследователи уверены, что эффективность солнечной панели нового типа можно повысить в 10 раз за счет точной настройки проводящих материалов.

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Когда солнечные элементы будут готовы, они смогут соответствовать или даже превзойти по эффективности самые современные солнечные батареи.

Ранее мы сообщали о том, что солнечные батареи стали прозрачными и гибкими: применить можно где угодно. Революционная технология поможет значительно расширить потенциальные возможности применения солнечной энергии для питания электроники, военных и космических приложений.