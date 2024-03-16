"Сонячний сендвіч" зможе працювати в 10 разів ефективніше за звичайну сонячну батарею

Новий тип сонячних панелей, виготовлений із селену і кремнію, може забезпечити ефективність перетворення енергії.

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Дослідники з Технічного університету Данії, можливо, знайшли просте рішення, що дає змогу підвищити ефективність сонячних батарей. Об'єднавши стару технологію з новою, команда створила тандемний сонячний елемент нового типу, пише Interesting Engineering.

Навіть найдосконаліші сонячні батареї можуть перетворити щонайбільше 30% сонячної енергії, що падає на них. Решта 70% залишаються невикористаними, і саме цю проблему спробували вирішити дослідники.

Хоча підвищення ефективності сонячних елементів має першорядне значення, важливо, щоб оновлені сонячні панелі зберегли свою собівартість. Вчені застосували альтернативний підхід — вони використовували тандемні елементи, об'єднавши стару технологію з новою. Йдеться про об'єднання селену (застарілий матеріал) і кремнію (сучасний і широко використовуваний).

Отриманий в результаті "сонячний сендвіч", або сонячний тандемний елемент, містить селен як верхній шар і кремнієвий як нижній. Селен діє як фотопоглинач, поглинаючи кілька довжин хвиль сонячного світла для виробництва електрики, що робить його більш універсальним, ніж кремній.

Сонячний модуль, виготовлений у лабораторії, має ефективність перетворення енергії лише 2,7%, але це лише мала частина ККД кремнію, що дорівнює 26,8%. Однак дослідники впевнені, що ефективність сонячної панелі нового типу можна підвищити в 10 разів завдяки точному налаштуванню провідних матеріалів.

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Коли сонячні елементи будуть готові, вони зможуть відповідати або навіть перевершити за ефективністю найсучасніші сонячні батареї.

Раніше ми повідомляли про те, що сонячні батареї стали прозорими і гнучкими: застосувати можна де завгодно. Революційна технологія допоможе значно розширити потенційні можливості застосування сонячної енергії для живлення електроніки, військових і космічних застосувань.