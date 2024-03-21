"Шокуюча" електростанція: вчені створили систему з 240 потужних сонячних батарей (відео)

Систему для вироблення сонячної енергії можна запустити в роботу одним натисканням кнопки.

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Австрійський стартап Solar Container представив портативну фотоелектричну енергетичну систему, що складається з 240 модулів. Вона поміщається в стандартному контейнері, передає Interesting engineering.

Стандартизований розмір контейнера, в якому розміщена система SolarCont, дає змогу перевозити її в будь-яку точку земної кулі за допомогою контейнеровозів, вантажних поїздів або вантажівок. Контейнер також забезпечує компактне та безпечне транспортування генераторів екологічно чистої енергії та їхню доставку на об'єкти.

Одним натисканням кнопки можна почати процес розпакування 240 сонячних панелей. Система має конфігурацію типу "гармошка". Після розгортання сонячні панелі займуть площу 720 квадратних метрів. На це піде до 5-ти годин. Генерування сонячної енергії починається через годину після встановлення. Коли живлення більше не потрібне, модулі можна легко "скласти" назад у контейнер.

SolarCont поставляється з попередньо зібраними модулями, повністю під'єднаними і підключеними до інвертора. Двостороннє розгортання панелі також забезпечує мінімізацію довжини кабелів між модулями та інвертором і підвищення ефективності перетворення енергії.

За оцінками, середнє домогосподарство в Німеччині споживає 4000 кВтг електроенергії щороку, SolarCont може задовольнити потреби в енергії 32 домогосподарств. Якщо сонячні батареї розгорнути, наприклад, на півдні Європи, то вони забезпечать електроенергією 50 домогосподарств.

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Вироблення енергії на об'єкті можна збільшити, додавши більше модулів SolarCont, що робить систему добре продуманою. Система виробництва чистої енергії може стабілізувати енергосистему або знизити залежність від генераторів, що працюють на викопному паливі.

Раніше ми писали про те, що нова технологія зробить сонячні панелі потужнішими і на 70% дешевшими. Двосторонні фотоелементи показали ефективність у 97%, чим значно перевершили класичні аналоги.

Повідомляли також, що "сонячний сендвіч" зможе працювати в 10 разів ефективніше за звичайну сонячну батарею. Новий тип сонячних панелей, виготовлений із селену і кремнію, може забезпечити ефективність перетворення енергії.