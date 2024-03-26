Во Франции изготовят 400 разведывательных дронов для Украины: БПЛА Delair уже на фронте

Часть беспилотников доставят в течение весны этого года, некоторые поступят позже. Дроны компании Delair известны в Украине с 2016 года.

Французская компания Delair получила контракт на поставку в Украину 400 разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает издание L'usine Nouvelle.

В частности, компания производит беспилотники DT26 с размахом крыльев 3,3 м и весом 16 кг, а также модель UX11 типа "крыло", которая имеет размер 1,1 м и весит всего 1,5 кг. БПЛА были разработаны для гражданского использования, но теперь, по словам издания, сотнями используются на поле боя в Украине. Именно они и были заказаны недавно.

Также первая модель беспилотника компании, DT18, уже давно работает в Украине. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заказала несколько экземпляров в 2016 году для мониторинга границы с Россией.

"Наши дроны известны в Украине с того времени и зарекомендовали себя в плане устойчивости к электромагнитным помехам. Наша продукция надежна в радиоэлектронной борьбе", — рассказывает Бастьен Манчини, генеральный директор компании.

В сообщении издания от начала марта говорится о заказе партии 100 беспилотников, оснащенных взрывными зарядами, которые должны быть доставлены в Украину до этого лета, а также 100 дополнительных БПЛА для наблюдения, которые должны быть доставлены в течение года. Сообщается, что компания Delair уже поставила в Украину 150 дронов.

"В течение года мы втрое увеличили объемы производства DT26... Пять лет назад мы достигли 80% нашего оборота в гражданском секторе и 20% в военном секторе. Сегодня соотношение полностью обратное", — говорит Бастьен Манчини.

Delair, хорошо известная во французской индустрии профессиональных беспилотников с момента ее создания в 2011 году, имеет 100 сотрудников и базируется в Лабеже, на юге Тулузы во Франции. Еще год назад ее персонал составлял 30 работников, компания начала быстро расти на фоне оборонных заказов. Delair имеет возможность быстро выполнять заказы благодаря постоянному запасу своих БПЛА стоимостью в несколько миллионов евро.

Среди российских разведывательных дронов большую опасность для Украины несут БПЛА Supercam. Ранее сообщалось, что российские оккупанты стали часто использовать дроны Supercam для разведки в Одесской области. Беспилотник Supercam S350 способен вести разведку на расстоянии до 100 км.