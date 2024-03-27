Оператор не нужен: Dock 2 позволит дрону самому выполнять миссии целых 6 месяцев

Умная платформа хранит дрон, подзаряжает его, а также следит за тем, чтобы с ним все было в порядке. Она может питаться как от сети, так и от встроенной батареи.

Китайская компания DJI анонсировала систему Dock 2, включающую специально разработанный дрон Matrice 3D или 3TD, который может выполнять автоматические миссии на протяжении полугода. Подробности передает передает сайт Рetapixel.

Dock 2 предназначена для выполнения автоматизированных задач, таких как съемка, инспекция, обеспечение безопасности. Новая система может похвастать компактными размерами и улучшенными рабочими возможностями благодаря интеллектуальным облачным функциям.

Dock 2 весит 34 кг, имеет размеры 56,8 на 58 см в ширину и 46,4 см в высоту — это на 75% меньше и на 68% легче, чем аналогичная система предыдущего поколения. Кроме того, датчики видения Dock 2 позволяют оценить место развертывания до запуска дрона, что значительно ускоряет процесс выбора места до 12 минут, а раньше на это приходилось тратить до 5 часов. После установки система сама проверяет состояние пропеллеров дрона и получает точную информацию о местоположении, используя свои двойные антенны RTK, что позволяет запустить БПЛА в течение минуты.

В DJI утверждают, что системе обслуживание требуется только раз в шесть месяцев. Dock 2 имеет класс защиты IP55 и использует датчики для измерения количества осадков, скорости ветра и температуры в режиме реального времени. Если погода ненастная, устройство отправит предупреждение на приложение DJI FlightHub 2, и полет дрона можно будет отменить.

Внутренние и внешние линзы типа "рыбий глаз" отображают условия в режиме реального времени внутри и за пределами станции, позволяя операторам удаленно наблюдать за погодными условиями, условиями окружающей среды, а также ситуациями при взлете и посадке. Когда дрон возвращается на станцию, его аккумулятор заряжается по беспроводной сети до 20% до 90% за 32 минуты.

Дрон модели Matrice 3TD Фото: DJI

В случае отключения электроэнергии бокс может работать от встроенной батареи в течение 5 часов, что дает дрону достаточно времени, чтобы вернуться и состыковаться самостоятельно. DJI FlightHub 2 немедленно отправляет уведомления по электронной почте в случае сбоя выполнения полетного задания, что, по словам DJI, позволяет операторам точно отслеживать и устранять неполадки.

Высокоточные 3D-модели могут быть созданы на основе собранных полетных данных с помощью Dock 2 в сочетании с DJI FlightHub 2, который позволяет запрограммировать дрон на автоматическую регулировку угла камеры, а также траектории полета, чтобы он мог снимать одну и ту же местность в ходе нескольких полетов. После из снимков можно сделать видео или просто оставить фотографии.

Dock 2 позволяет дронам выполнять работу автоматически, но оператор может и сам перехватить управление в любой момент, чтобы изменить траекторию полета или угол камеры. Dock 2 использует новые беспилотники DJI Matrice 3D или 3TD, оснащенные встроенными RTK-антеннами, всенаправленным обнаружением препятствий и автоматическим обходом препятствий. Они могут летать автономно 50 минут, радиус действия составляет 9,6 км, класс защиты IP54 от ветра и пыли, рассчитаны на 400 циклов перезарядки аккумулятора.

Беспилотник Matrice 3D предназначен для автоматизированных картографических и геодезических съемок и оснащен телеобъективом (1/2-дюймовая CMOS, 12 мегапикселей) и широкоугольной камерой (4/3 CMOS, 220 мегапикселей) с механическим затвором.

Matrice 3TD предназначен для операций по обеспечению безопасности и досмотра и оснащен таким же телеобъективом, что и Matrice 3D, но другой широкоугольной камерой (1/1,32-дюймовая CMOS, 48 мегапикселей), а также инфракрасной камерой 40 мм с разрешением 640×512 для обычного режима и 1280×1024 для режима инфракрасного изображения UHR, 28-кратным цифровым зумом, который может отображать как видимый свет, так и тепловые сигнатуры.

Ранее мы сообщали о том, что во Франции изготовят 400 разведывательных дронов для Украины. Часть беспилотников доставят в течение весны этого года, некоторые поступят позже. Дроны компании Delair известны в Украине с 2016 года.