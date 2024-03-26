Распознает БПЛА любого типа по звуку: в России похвастались новым детектором "Малик"

Как утверждают создатели, устройство заметит также дальномеры, лазеры противотанковых управляемых ракет и снайперские прицелы.

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Конструкторское бюро "Талламхо" (Чечня, РФ) заявило о новой разработке — акустическом детекторе под названием "Малик". Инженеры утверждают, что он может обнаружить дрон любого типа, не зависимо от того, какие радиочастоты используются, передает российское информационное агентство ТАСС.

Цитируя представителей "Талламхо", СМИ пишет, что ВСУ сменили радиочастоты, чтобы российским войскам было сложнее обнаруживать дроны. Они утверждают, что украинские солдаты теперь используют частоту 720-730 мегагерц, что не дает средствам обнаружения засечь беспилотники. По этой причине чеченские разработчики решили сделать устройство, которое бы опиралось не на частоты, а на звуки, издаваемые пропеллерами БПЛА. С этой целью они собрали библиотеку звуков и разместили ее на своем сервере. Военнослужащие РФ, которые будут применять "Малик", смогут подключиться к серверу и загрузить обновленную библиотеку, а также обновлять ее периодически.

В КБ также отметили, что акустический детектор был разработан на основе коммерчески доступных компонентов. Там подчеркнули, что аппарат может слышать даже очень тихие звуки или же распознать звук от дрона на фоне других, даже более громких, звуков. Но на каком именно расстоянии "Малик" может определить, приближается ли БПЛА, не указали.

"Малик" получил две модификации. Одну планируют использовать в блиндажах, окопах, транспортных средствах. Вторая предназначена для личного использования оккупантами. Предполагается, что мини-гаджет будет крепиться к бронежилету и выполнять роль "дополнительных" ушей. И снова о радиусе действия — ни слова.

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"Это позволяет личному составу хотя бы успеть разбежаться в стороны и избежать больших потерь", — пояснили в КБ.

Кроме этого, заявляется, что акустический детектор способен засечь дальномеры, лазеры противотанковых управляемых ракет и снайперские прицелы. В ходе тестов на расстоянии 700 м устройство обнаружило дальномер. Россияне надеются, что аппарат будет улавливать лазерный луч ПЗРК Stinger.

Ранее мы писали о том, что россияне нашли новый украинский дрон. БПЛА создан из пластиковых труб, обшивки для лодок и пластиковых бутылок, однако эксперт считает конструкцию эффективной.