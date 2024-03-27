Дрон ВСУ уничтожил российскую систему РЭБ "Житель": подавление сигнала не помогло (видео)

Похоже, российская система радиоэлектронной борьбы подавляет не те частоты, которыми пользуются украинские дроны. Один из них обнаружил комплекс, а второй — взорвал.

Вблизи населенного пункта Пшеничное Луганской области на временно оккупированной территории Вооруженные силы Украины поразили российскую систему радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель" с дрона-бомбардировщика. Об этом сообщила 45 отдельная артиллерийская бригада в социальной сети Facebook.

На опубликованном бойцами видео можно видеть расположение российской системы, а затем, через тепловизионную камеру, — сброс на нее двух мин с дрона. Результатом стало яркое возгорание. Судя по кадрам, цель обнаружили днем, бомбардировку устроили уже в темное время суток.

Система РЭБ "Житель" была обнаружена аэроразведкой бригады. Произошло попадание в грузовой КамАЗ, который является частью комплекса.

Ранее Фокус рассказывал о станции РЭБ "Житель". Российские войска впервые приняли "Житель" на вооружение в 2008 году, с тех пор она получала модернизацию. Автоматизированная станция создания радиопомех изготовлена компанией "ПРОТЕК" для российской армии. Станция является частью автоматизированного комплекса РЭБ Р-330М1П "Диабазол", также она может работать автономно. Устройство питается от генератора, его обслуживают четыре военных.

Система предназначена для подавления станций сотовой связи GSM-900/1800, спутниковых систем "ИНМАРСАТ" и "Иридиум", навигационной сети GPS. "Житель" помогает российским оккупантам с радиоэлектронной разведкой (РЭР): он автоматически обнаруживает и пеленгует источники радиосигнала. Он обменивается данными с аналогичными станциями, чтобы охватить большую территорию и лучше определять координаты. Объекты, излучающие сигнал, отображаются на электронных топографических картах или прямоугольной сетке координат.

Также недавно сообщалось, что на территории России систему РЭБ "Житель" уничтожили подразделения РДК и ЛСР. Это произошло в районе поселка Красная Яруга Белгородской области.