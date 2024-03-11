HIMARS ССО уничтожил новейший российский комплекс РЭБ "Палантин" (видео)

По информации украинских защитников, операторы ССО сопровождали цель и предоставили данные ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для последующего поражения.

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Операторы разведывательных БпАК 3-го отдельного полка ССО в ходе разведдействий на Запорожском направлении обнаружили мобильный комплекс оперативно-тактического уровня РЭБ "Палантин". Комплекс вел радиоэлектронную разведку — подавлял существующие системы связи Сил обороны. Об этом сообщается в Telegram-канале ССО.

"Операторы ССО сопровождали цель и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для последующего поражения", — говорится в публикации.

В итоге после огневого поражения цель противника была уничтожена.

РЭБ "Палантин": что о нем известно

РЭБ "ослепляет" в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, создает помехи для сотовой и транкинговой связи.

При необходимости система объединяет несколько комплексов РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую сеть — отсюда выше общая эффективность. "Палантин" завершил военные испытания и поступил на вооружение российских войск в 2019 году. Комплекс РЭБ смонтирован на автомобилях КАМАЗ.

Напомним, что российские войска задействуют антидронные группы во время пехотных штурмов.

Также сообщалось, что не все средства РЭБ эффективны в равной мере. Некоторые лишь создают ощущение защиты. Военный раскрыл недостатки устройства, которые недавно привели к попаданию дрона в украинский автомобиль.