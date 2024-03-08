Россияне применяют антидронные группы во время пехотных штурмов: как их уничтожают ВСУ

Российские оккупанты эффективно использовали портативное средство РЭБ против украинского дрона, но это не помогло им уберечь от уничтожения двух военных и самого устройства.

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Во время проведения пехотных штурмов российские оккупанты начали применять антидронные группы с мобильными средствами радиоэлектронной борьбы, однако их все же удается уничтожить теми же беспилотниками. Видео с таким случаем обнародовала рота ударных беспилотных летательных аппаратов 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Вооруженных сил Украины в собственном Telegram-канале.

На видео показано, как операторы дронов бригады заметили штурмовую группу россиян и уничтожили одного из них. После первого поражения дрон, который снимал события, был "заглушен" мобильной вражеской группой РЭБ, которая была неподалеку. Дрон потерял канал управления, но продолжал снимать и передавать видео.

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Украинские бойцы обнаружили мобильную антидронную группу россиян, которая заглушила беспилотник и пыталась бесполезно его сбить стрелковым оружием. Группа состояла из одного оккупанта с мобильным средством РЭБ в рюкзаке за спиной и трех военных с оружием, которые сбивают БПЛА.

Авторы публикации рассказывают, что обычно подобные группы передвигаются на "китайских машинах для гольфа" и оперативно подавляют украинские беспилотники на участке фронта при необходимости. Но ранее пилоты дронов роты ударных БПЛА 47 ОМБр сожгли им эту машину, поэтому данная группа передвигалась пешком.

Российский военный, оснащенный передвижным средством РЭБ, павербанком и дробовиком против дронов Фото: Скриншот

В результате атаки этой мобильной группы украинским FPV-дроном, которую можно видеть на видео, трое россиян сбежали, но был уничтожен антидронщик вместе со средством РЭБ. Всего в отрезке этой операции, который попал на видео, было уничтожено двое россиян и средство РЭБ, угрожавшее украинским дронам на участке.

Напоминаем, в прошлом году стало известно об использовании российскими агрессорами новых портативных средств РЭБ "Гарпия", которые носятся в рюкзаке на спине. Впрочем, военнослужащий и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" нашел в ней критический недостаток. Он говорит, что это вовсе не новая российская разработка, а китайский комплекс, который приобрести в интернете. Антенны таких устройств очень быстро ломаются.

В 2024 году замечено активное использование россиянами на фронте гольфкаров для перемещения на фронте. Оккупанты используют недостаток в ВСУ снарядов и передвигаются в легких транспортных средствах вместо бронированных машин.