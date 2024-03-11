Россияне попали дроном в автомобиль ВСУ с защитой: какая РЭБ нужна для транспорта (фото)

Не все средства РЭБ одинаково полезны, некоторые дают лишь обманчивое ощущение защиты. Военный рассказывает, какие недостатки устройства привели к попаданию в авто.

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10 марта в районе села Работино Запорожской области российские оккупанты попали дроном в автомобиль военных Сил обороны Украины, несмотря на установленное на нем средство радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" в своем Telegram-канале "Офицер".

Также офицер ВСУ рассказывает о том, какие средства РЭБ лучше устанавливать в транспорт, чтобы эффективно противодействовать дронам. На фото можно видеть устройство РЭБ с авто, которое, по словам военного, является неэффективным.

"На фото подбитая сегодня машина моих собратьев на Роботинском направлении. Ребята установили на авто вот такое средство РЭБ", — рассказывает "Алекс".

По словам лейтенанта, недостаток установленного средства РЭБ заключается в конструкции. Это маломощное устройство, которое имеет автономный источник питания и защищает только в одном из возможных диапазонов радиосвязи беспилотников. Военный говорит, что вероятность такого устройства сработать составляет не более 40%. И чтобы иметь даже такую неуверенную защиту, надо обладать актуальной оперативной ситуацией и разведданными о рабочих частотах россиян.

"Кумулятивная струя прошла через все авто, один боец 300, но жить будет", — сообщил он о последствиях удара.

"Офицер" говорит, что автономное питание, в большинстве случаев, не способно обеспечить работу качественной аппаратуры на более чем одной частоте. По его мнению, основанному на опыте, для автомобиля лучше приобрести средство РЭБ, которое работало бы от бортового питания транспорта и могло бы закрывать несколько диапазонов частот.

Боец рекомендует обращаться к опыту 414 отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем, известного как "Птицы Мадьяра". По его словам, технологии, которые применяет подразделение, позволяют "глушить" почти 80% FPV-дронов.

"Птицы Мадьяра" известно не только опытом в РЭБ, а в первую очередь искусной работой с ударными дронами. Напомним, в прошлом месяце подразделение впервые в мире поразило FPV-дроном российский беспилотник типа "крыло". Атака состоялась благодаря перехвату видео вражеского БПЛА.