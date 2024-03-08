Бои за Работино: ВСУ ликвидировали тезку Пригожина и еще почти 300 десантников, — соцсети

Отвоевали свое в Украине оккупанты 6-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ, которая дислоцируется в Пскове. Военнослужащие этого подразделения расстреливали украинских пленных и совершали преступления в Буче.

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В Запорожской области вблизи села Работино Силы обороны ликвидировали почти 300 псковских десантников ВС РФ. Списки погибших попали в сеть.

Отмечается, что списки неполные и туда не вошли те, кто пропал без вести.

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Расстрел бойцов под Работино: следствие установило подозреваемых в казни (видео)

"Вашему вниманию список погибших военнослужащих 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ (в/ч 07264, Псков). Преимущественно здесь представлены военнослужащие рядового состава 104-го, 234-го и 237-го полков, участвующих в боевых действиях за населенный пункт Работино, Запорожской области", — пишет "Досье шпиона".

Сейчас на этом участке фронта ведутся очень активные боевые действия.

Особенно интересен ликвидированный оккупант под номером 195. Его зовут Пригожин Евгений Викторович — полный тезка ликвидированного в РФ главы ЧВК "Вагнер". Впрочем уточняется, что имя было изменено на Юнусов Руслан Фетихович.

Следует отметить, что именно "псковские десантники" расстреляли пленных бойцов ВСУ под Работино и Бахмутом, использовали пленных, как живой щит и недавно имитировали казнь украинских бойцов в одном из спортзалов в Донецкой области. Также они творили зверства в Буче.

Напомним, что Украина расследует 18 уголовных производств по фактам убийства российскими оккупантами 38 военнопленных украинцев.