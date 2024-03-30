Моргнуть не успеешь: ученые сделали обычный интернет в 4,5 миллиона раз быстрее

Исследователи смогли повысить пропускную способность оптоволоконных сетей, работающих в домах и офисах, при помощи специальных устройств и волн определенного диапазона.

Исследователи из Астонского университета (Великобритания) добились скорости передачи данных, которая в 4,5 миллиона раз выше, чем широкополосный домашний интернет. Эта скорость является самой высокой из когда-либо зарегистрированных и достигается за счет использования определенных новых диапазонов длин волн, которые ранее не применялись в волоконно-оптических системах, пишет Interesting Еngineering.

В рамках международного сотрудничества команда передала данные со скоростью 301 терабит в секунду, или 301 000 000 мегабит в секунду, используя одно стандартное оптическое волокно. Для сравнения: средняя скорость широкополосного доступа составляет всего 69,4 Мбит/с.

Ученые использовали оптические волокна — небольшие трубчатые стеклянные нити, которые передают информацию с помощью света, — а также новые диапазоны длин волн, не использующиеся в обычных оптоволоконных системах для интернета. Различные диапазоны длин волн эквивалентны разным цветам света, передаваемого по оптическому волокну. Разработав новые устройства, оптические усилители и оптические эквалайзеры, исследователи получили доступ к этим новым диапазонам.

Доктор Ян Филлипс, принимавший участие в исследовании, пояснил, что данные передавались по оптоволоконному кабелю, подобно домашнему или офисному интернет-соединению. Однако помимо коммерчески доступных C- и L-диапазонов ученые использовали два дополнительных спектральных диапазона: E и S. Такие диапазоны ранее не задействовались, т.к. C- и L-диапазонов вполне хватало.

Повышая пропускную способность магистральной сети, исследователи могут существенно улучшить соединение для конечных пользователей, а также помочь снизить затраты на обеспечение полосы пропускания. Это также более экологичное решение, потому как развертывание большего количества новых волоконных сетей не требуется. Ученые предлагают использовать существующую развернутую оптоволоконную сеть, увеличивая ее способность передавать данные и продлевая срок ее использования.

Успешная передача данных на таких высоких скоростях командой Астонского университета является свидетельством потенциала оптоволоконной технологии. Поскольку новые технологии требуют все больше данных, подобные инновации будут иметь решающее значение в удовлетворении этих потребностей, а также в обеспечении более экологичного решения для цифрового будущего.

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