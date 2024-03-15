Россия усиливает контроль над Интернетом в год псевдовыборов для влияния на протесты, — СМИ

Методы дополняют инфраструктуру репрессий, построенную Кремлем, чтобы держать под контролем оппонентов и протестующих и служить стране "диетой государственной пропаганды".

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Россия усилила цензуру в Интернете, используя технологии, введенные Китаем. Об этом сообщает New York Times.

Столкнувшись с выборами, которые состоятся в эти выходные, и последствиями смерти Алексея Навального и войны против Украины, российские власти стремятся усилить контроль над гражданами. Кремль усилил меры воздействия против цифровых инструментов, которые используются для обхода интернет-блокировок.

В стране ограничили доступ к сервису WhatsApp и другим коммуникационным приложениям в определенных отраслях во время протестов. По данным групп гражданского общества и исследователей, наблюдается и расширение мер по отключению веб-сайтов и онлайн-сервисов.

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Россия, по их словам, обращается к методам, которые выходят за рамки устоявшейся практики цифровой слежки и хакерства, используя более системный подход, чтобы повлиять на способ функционирования своего внутреннего Интернета. При этом страна использует методы, внедренные Китаем и Ираном. Это позволяет запустить процесс формирования авторитарной модели регулирования Интернета, которая контрастирует с более открытым подходом Соединенных Штатов.

"Россия за последние шесть месяцев достигла нового уровня блокировки", — сказал российский телекоммуникационный эксперт Михаил Климарев.

Интернет-цензура в России усилилась уже более десяти лет, но эффективность и масштаб последних блокировок удивили даже технических экспертов. Эти методы дополняют инфраструктуру репрессий, построенную Кремлем, чтобы держать под контролем оппонентов и протестующих и служить стране диетой государственной пропаганды.

Эти шаги происходят в критический момент для Владимира Путина, ведь в этом году он намерен пролонгировать свою деятельность на посту президента. Он, как говорится в сообщении, почти уверенно победит, а усиленный контроль в Интернете показывает, что российское правительство не готово рисковать.

Роскомнадзор, главный российский регулятор интернета, не ответил на запрос о комментарии.

Напомним, 15 марта на избирательном участке в РФ портрет Путина скрыли простыней. В соцсетях также отмечают, что на избирательных участках находятся неизвестные лица в военной форме.