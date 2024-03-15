На избирательном участке в РФ портрет Путина закрыли простыней (видео)

Портрет главы Кремля накрыли простыней из-за жалобы независимого наблюдателя. В соцсетях также отмечают, что на избирательных участках находятся неизвестные лица в военной форме.

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На одном из участков портрет главы Кремля Владимира Путина скрыли простыней. Подробности голосования сообщают "Вести Воронеж" в Telegram.

К таким действиям прибегли в Воронеже. Независимый наблюдатель пожаловался на незаконную агитацию.

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На территории области открыли 1 707 избирательных участков. Голосование проведут в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.

Незаконные выборы РФ продолжаются и на временно оккупированных территориях Украины. Российские войска контролируют "значительные очереди" из желающих проголосовать за президента России.

Выборы в России 2024 года

Выборы в РФ президента будут проводиться в течение трех дней. Соответствующее решение объявил Центризбирком. Согласно решению инстанции, придомовое голосование на выборах президента РФ будет применяться в четырех новых регионах, Брянской, Белгородской и Курской областях, Севастополе и Крыму, при этом включить в постановление комиссии последние два субъекта РФ было предложено во время заседания.

Согласно утвержденному ЦИК графику, в период с 29 января по 11 марта была возможность подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании. Именно оно продлится с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта по местному времени.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что поездки президента РФ не бывают незапланированными, поэтому в оккупированные Луганскую и часть Херсонской области вместо него ездил двойник. Дмитрий Песков, представитель Кремля, назвал эту гипотезу "странной".