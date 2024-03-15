"Будет править пожизненно": кто может заменить Путина на посту президента РФ, — эксперт WP

По словам аналитика Адама Тейлора, если политическая обстановка в России не изменится, то Владимир Путин умрет на своем посту. Тогда может начаться жестокая борьба за власть.

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Президент РФ Владимир Путин руководит Россией уже почти четверть века. Его режим не терпит конкуренции, а потому для наследников остается "мало места". Об этом в статье для Washington Post написал аналитик Адам Тейлор.

Он написал, что нет никаких основания полагать, что Путин уйдет в отставку. Многие наблюдатели предполагают, что он будет править пожизненно.

В материале говорится, что Путин убил всех своих политических конкурентов, включая Алексея Навального, Бориса Немцова, а также бывшего главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. К выборам, которые пройдут 17 марта, не допустили номинальных соперников, выступающих против войны с Украиной.

Возможные преемники Путина

Тейлор написал, что самым известным "учеником" Путина является Дмитрий Медведев, занимавший пост президента РФ с 2008 по 2012 года. Тогда его считали потенциальным "реформатором". Однако сейчас политик известен агрессивными высказываниями в адрес Запада и Украины.

Также эксперт вспомнил министра обороны РФ Сергея Шойгу. Он хорошо известен, однако у него нет народной поддержки. Есть еще популярный среди россиян мэр Москвы Сергей Собянин.

Сообщается, что очень влиятельным человеком является секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он отличается "ястребиной" риторикой, хотя мало кто знал о нем до начала полномасштабного вторжения в Украину.

Тейлор отметил, что у Путина сейчас нет реальных соперников, а потому все спекуляции о будущем России часто завязаны на здоровье президента РФ. Это говорит о том, что если политическая обстановка в России не изменится, то Владимир Путин умрет на своем посту. Многие предсказывают, что, когда глава Кремля наконец "покинет" свой пост, начнется ожесточенная и хаотичная борьба за власть.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что свержение Путина не приведет к демократии в России. По словам обозревателя издания Bild Петера Тиде, Владимир Путин должен бояться, что оппозиционеры могут убить его.

Также сообщалось, что Герасимова могли уволить с должности главы Генштаба РФ. По данным российских журналистов, временно исполнять обязанности главы ведомства будет генерал-полковник Виктор Познихир. Недавно его повысил в звании президент России Владимир Путин.