Герасимова могли уволить с должности главы Генштаба РФ: росСМИ назвали преемника

По данным российских журналистов, временно исполнять обязанности главы ведомства будет генерал-полковник Виктор Познихир. Недавно его повысил в звании президент России Владимир Путин.

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов, вероятно, был уволен со своей должности. Об этом пишет российское медиа "Можем объяснить".

Журналисты обратили внимание, что на официальном портале нормативно-правовых актов опубликован проект постановления правительства, который предполагает согласование кандидатуры "врио начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковником В. Познихиром".

Ранее эту должность занимал Валерий Герасимов. Причина появления врио вместо него остается неизвестной, отмечают российские журналисты.

"Учитывая, что на портале опубликован проект документа, речь вряд ли может идти об отпуске Герасимова: к моменту согласования постановления отпуск должен был бы уже закончиться", — говорится в сообщении медиа.

РосСМИ отмечает, что последняя информация о деятельности Герасимова была опубликована 26 февраля: по данным Минобороны, он провел ряд награждений.

Кто такой Виктор Познихир

Генерал-полковник ВС РФ Виктор Познихир занимает должность первого заместителя начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба Вооруженных сил (ВС) России.

Виктор Познихир, первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС ФР Фото: РИА Новости

РосСМИ сообщали, что звание генерал-полковника Познихиру присвоил президент России Владимир Путин в феврале 2024 года.

Отметим, что в сети информации о якобы новом начальнике Генштаба ВС РФ крайне мало. Известно, что Познихир занимает должность первого замначальника ГОУ Генерального штаба по меньшей мере с 2016 года. Тогда он уже был генерал-лейтенантом.

Куда пропал Валерий Герасимов

В январе 2024 года в СМИ появилась информация о возможной ликвидации главы российского Генштаба Валерия Герасимова. Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил тогда, что не может подтвердить или опровергнуть данную информацию.

Сми указывали, что Герасимов мог погибнуть в Крыму во время массированного обстрела ракетами и дронами неизвестного происхождения. Соответствующие сообщения распространяются в соцсетях, однако официальных подтверждений чрезвычайного происшествия так и не поступило.

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что Герасимов в войне против Украины пользуется двумя принципами ведения войны — "Ни шагу назад!" или "Наступление любой ценой!".

Ранее сообщалось, что аналитики ISW сравнили бывшего главкома ВСУ Залужного и Герасимова. В Институте изучения войны объясняют большие потери ВС РФ под Авдеевкой просчетами Генерального штаба ВС РФ и лично генерала Валерия Герасимова.