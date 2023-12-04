"Копирует маниакальный подход советского мясника": эксперт о тактике Герасимова в Украине

Маршал Жуков, которому подражает генерал Герасимов, не ценил человеческих жизней и достигал целей благодаря бешеным потерям. Цель Сил обороны Украины — обыграть российских маньяков, считает Александр Коваленко.

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в войне против Украины пользуется двумя принципами ведения войны — "Ни шагу назад!" или "Наступление любой ценой!". Об этом пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Очевидно, что именно эти два принципа легли из нынешней стратегии Валерия Герасимова в Украине и практически полностью копируют маниакальный подход к ведению боевых действий генералом Жуковым. Советский мясник не ценил человеческих жизней и достигал целей благодаря этим двум принципам и Валерий Герасимов, похоже, озабочен лаврами Жукова и всячески хочет их примерить", — считает эксперт.

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Он отметил, что цель Сил обороны Украины — обыграть российских маньяков, в их "игре на убой".

По сообщению Генерального штаба ВСУ 4 декабря ВС РФ продолжали наступательные операции на нескольких направлениях. На Купянском направлении Силы обороны отбили 8 атак врага в районе Синьковки Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны отбили 3 атаки противника в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 16 атак врага. На Авдеевском направлении ВСУ отбили 21 атаку противника в районах восточнее Новокалиново и Новобахмутовки, а также в районах Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области.

Оккупанты продолжают наступать на Марьинском направлении и в районе Старомайорского Донецкой области. На Запорожском направлении Силы обороны отбили 3 атаки врага, который пытался восстановить утраченное положение в районах южнее Роботино.

Потери россиян за минувшие сутки в Украине составили 770 человек.

Напомним, что 29 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что с начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла в Украине более 300 тысяч человек убитыми и ранеными.

Ранее сообщалось, что аналитики ISW сравнили Залужного и Герасимова. В Институте изучения войны объясняют большие потери ВС РФ под Авдеевкой просчетами Генерального штаба ВС РФ и лично генерала Валерия Герасимова.