"Копіює маніакальний підхід радянського м'ясника": експерт про тактику Герасимова в Україні

Маршал Жуков, якого наслідує генерал Герасимов, не цінував людських життів і досягав цілей завдяки шаленим втратам. Мета Сил оборони України — обіграти російських маніяків, вважає Олександр Коваленко.

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Начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації у війні проти України користується двома принципами ведення війни — "Ні кроку назад!" або "Наступ будь-якою ціною!". Про це пише військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Очевидно, що саме ці два принципи лягли з нинішньої стратегії Валерія Герасимова в Україні та практично повністю копіюють маніакальний підхід до ведення бойових дій генералом Жуковим. Радянський м'ясник не цінував людських життів і досягав цілей завдяки цим двом принципам і Валерій Герасимов, схоже, стурбований лаврами Жукова і всіляко хоче їх приміряти", — вважає експерт.

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Путін збільшив чисельність ЗС РФ на 170 тисяч: в ISW пояснили указ очільника Кремля

Він зазначив, що мета Сил оборони України — обіграти російських маніяків, у їхній "грі на забій".

За повідомленням Генерального штабу ЗСУ 4 грудня ЗС РФ продовжували наступальні операції на кількох напрямках. На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 8 атак ворога в районі Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника в районі Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога. На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 21 атаку противника в районах східніше Новокалинового та Новобахмутівки, а також в районах Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Первомайського Донецької області.

Окупанти продовжують наступати на Мар’їнському напрямку і в районі Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного.

Втрати росіян за минулу добу в Україні склали 770 осіб.

Нагадаємо, що 29 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що з початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила в Україні понад 300 тисяч людей убитими та пораненими.

Раніше повідомлялося, що аналітики ISW порівняли Залужного і Герасимова. В Інституті вивчення війни пояснюють великі втрати ЗС РФ під Авдіївкою прорахунками Генерального штабу ЗС РФ і особисто генерала Валерія Герасимова.