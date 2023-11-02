Вдумчивые публичные оценки вызовов Украины: аналитики ISW сравнили Залужного и Герасимова

По словам аналитиков, оценки вызовов, стоящих перед Украиной, и способов их решения со стороны генерала Залужного заметно контрастируют с катастрофическими неудачами Герасимова.

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Американские аналитики объясняют крупные потери российских войск под Авдеевкой просчетами Генерального штаба ВС РФ и лично генерала Валерия Герасимова. 197 единиц российской бронетехники были уничтожены или повреждены с 9 октября. В первой волне наступления на Авдеевку ВС РФ потеряли 99 единиц — с 9 по 13 октября. Об этом пишет "Институт изучения войны" в своем отчете от 1 ноября со ссылкой на данные проекта GeoConfirmed.

Во второй волне наступления на Авдеевку 14-23 октября россияне потеряли 94 единицы техники. С 18 по 24 октября — четыре потерянных единицы и 18 возможно потерянных.

Аналитики GeoConfirmed сделали вывод о том, что без малого месяц атак под Авдеевкой российские войска уже заплатили самую высокую цену с начала войны.

Вместе с тем, отмечают аналитики, ВС РФ, судя по всему, готовят еще очередную серию наземных наступлений на позиции Сил обороны Украины.

Наступления под Авдеевкой показали, что российские войска не учатся на своих прошлых ошибках, допущенных в ходе наступательных операций в Украине.

Авдеевка: карта боев

Многие другие российские подразделения за два последних года участвовали в аналогичных катастрофических атаках с использованием штурмовой пехоты, которые разбивались об укрепленные позиции ВСУ.

Основная вина за отсутствие стратегической адаптации лежит на Генштабе ВС РФ, считают в ISW. Ранее ВС РФ понесли значительные потери личного состава и техники в ходе неудачного наступления под Угледаром. За время таких наступлений тяжелой пехоты полностью уничтожались участвовавшие в них российские подразделения, в т.ч. 155-я бригада морской пехоты (Тихоокеанский флот), которую несколько раз восстанавливали из-за потерь под Угледаром.

В подобных крайне рискованных операциях участвовали и подразделения 1-го армейского корпуса так называемой "ДНР", действовавшие под командованием 8-й общевойсковой армии Южного военного округа вблизи Авдеевка.

Авдеевка: карта боев

Другими словами, две совершенно разные группировки войск участвовали в одинаково неэффективных операциях.

Российский Генеральный штаб в принципе несет ответственность за усвоение уроков и адаптацию российской военной доктрины, а также за новые подходы применительно ко всем силам. Ответственный за военные неудачи — лично генерал Валерий Герасимов, как начальник Генштаба и командующий театром военных действий.

Вдумчивые публичные оценки стоящих перед Украиной вызовов и способов их решения со стороны генерала Залужного заметно контрастируют с катастрофическими неудачами Герасимова, отмечают американские аналитики.

Накануне, 2 ноября, в своем интервью The Economist Залужный признал, что технологический и тактический паритет между сторонами конфликта привел к "тупику", сравнимому с Первой мировой.

Также сообщалось, что аналитики ISW писали о том, что продвижение оккупантов под Купянском направлении удалось остановить, и что ВСУ контратакуют под Авдеевкой.