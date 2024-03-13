Герасимова могли звільнити з посади глави Генштабу РФ: росЗМІ назвали наступника

За даними російських журналістів, тимчасово виконувати обов'язки глави відомства буде генерал-полковник Віктор Позніхір. Нещодавно його підвищив у званні президент Росії Володимир Путін.

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Начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Валерій Герасимов, імовірно, був звільнений зі своєї посади. Про це пише російське медіа "Можем объяснить".

Журналісти звернули увагу, що на офіційному порталі нормативно-правових актів опубліковано проєкт постанови уряду, який передбачає погодження кандидатури "т.в.о. начальника Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації генерал-полковником В. Позніхіром".

Раніше цю посаду обіймав Валерій Герасимов. Причина появи т.в.о. замість нього залишається невідомою, зазначають російські журналісти.

"З огляду на те, що на порталі опубліковано проєкт документа, навряд чи може йтися про відпустку Герасимова: до моменту узгодження постанови відпустка мала б уже закінчитися", — ідеться в повідомленні медіа.

РосЗМІ зазначає, що остання інформація про діяльність Герасимова була опублікована 26 лютого: за даними Міноборони, він провів низку нагороджень.

Хто такий Віктор Позніхір

Генерал-полковник ЗС РФ Віктор Позніхір обіймає посаду першого заступника начальника Головного оперативного управління (ГОУ) Генштабу Збройних сил (ЗС) Росії.

Віктор Позніхір, перший заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС ФР Фото: РИА Новости

РосЗМІ повідомляли, що звання генерал-полковника Позніхіру присвоїв президент Росії Володимир Путін у лютому 2024 року.

Зазначимо, що в мережі інформації про нібито нового начальника Генштабу ЗС РФ вкрай мало. Відомо, що Позніхір обіймає посаду першого заступника начальника ГОУ Генерального штабу щонайменше з 2016 року. Тоді він уже був генерал-лейтенантом.

Куди зник Валерій Герасимов

У січні 2024 року у ЗМІ з'явилася інформація про можливу ліквідацію глави російського Генштабу Валерія Герасимова. Глава української розвідки Кирило Буданов заявив тоді, що не може підтвердити або спростувати цю інформацію.

ЗМІ вказували, що Герасимов міг загинути в Криму під час масованого обстрілу ракетами та дронами невідомого походження. Відповідні повідомлення поширюються в соцмережах, однак офіційних підтверджень надзвичайної події так і не надійшло.

Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначав, що Герасимов у війні проти України користується двома принципами ведення війни — "Ні кроку назад!" або "Наступ за будь-яку ціну!".

Раніше повідомлялося, що аналітики ISW порівняли колишнього головкому ЗСУ Залужного і Герасимова. В Інституті вивчення війни пояснюють великі втрати ЗС РФ під Авдіївкою прорахунками Генерального штабу ЗС РФ і особисто генерала Валерія Герасимова.