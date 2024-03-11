Путин может провести мобилизацию после президентских выборов в РФ, — Зеленский (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что основной задачей сейчас является "еще жестче" ограничить мобилизацию ресурсов, финансов и остатков российских связей с миром.

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После проведения выборов в Российской Федерации президент Владимир Путин, вероятно, усилит мобилизационные меры. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время ежедневного видео-обращения в Telegram.

Глава страны сообщил, что во время заседания Ставки верховного главнокомандующего в понедельник, 11 марта, заслушал доклад руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова о военных планах России "не только против нашего государства — против других народов тоже".

Зеленский отметил, что сейчас общей задачей мира остается — "сбить эту больную Путинскую фантазию", что глава РФ якобы имеет время для продолжения полномасштабной войны.

"Возможно, он усилит мобилизацию после имитации "выборов" сейчас, в марте, — мобилизацию россиян. Но мобилизацию ресурсов и финансов, остатков российских связей с миром мы должны ограничить еще больше, еще жестче", — отмечает глава страны.

Кроме того, Зеленский отметил, что текущий период — это период "максимальной концентрации" и инициативы, чтобы именно Украина "определила справедливое окончание этой войны".

Напомним, выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. На временно оккупированных территориях Украины также будут проходить так называемые выборы.

Кроме Владимира Путина, в восьмых выборах президента России будут участвовать Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов. Все трое — действующие депутаты Госдумы РФ и находятся под международными санкциями из-за поддержки полномасштабного вторжения в Украину.