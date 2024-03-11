Путін може провести мобілізацію після президентських виборів в РФ, — Зеленський (відео)

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що основним завданням наразі є "ще жорсткіше" обмежити мобілізацію ресурсів, фінансів та залишків російських звʼязків зі світом.

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Після проведення виборів у Російській Федерації президент Володимир Путін, ймовірно, посилить мобілізаційні заходи. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час щоденного відеозвернення у Telegram.

Очільник країни повідомив, що під час засідання Ставки верховного головнокомандувача у понеділок, 11 березня, заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова про військові плани Росії "не лише проти нашої держави – проти інших народів теж".

Зеленський наголосив, що наразі спільним завданням світу залишається – "збити цю хвору Путінську фантазію", що очільник РФ нібито має час для продовження повномасштабної війни.

"Можливо, він посилить мобілізацію після імітації "виборів" зараз, у березні, – мобілізацію росіян. Але мобілізацію ресурсів і фінансів, залишків російських звʼязків зі світом ми маємо обмежити ще більше, ще жорсткіше", — наголошує глава країни.

Крім того, Зеленський зазначив, що поточний період – це період "максимальної концентрації" та ініціативи, щоб саме Україна "визначила справедливе закінчення цієї війни".

Нагадаємо, вибори в Росії триватимуть три дні — з 15 до 17 березня. На тимчасово окупованих територіях України також проходитимуть так звані вибори.

Крім Володимира Путіна, у восьмих виборах президента Росії братимуть участь Леонід Слуцький, Владислав Даванков і Микола Харитонов. Усі троє — чинні депутати Держдуми РФ і перебувають під міжнародними санкціями через підтримку повномасштабного вторгнення в Україну.