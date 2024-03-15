Росія посилює контроль над Інтернетом у рік псевдовиборів для впливу на протести, – ЗМІ

Методи доповнюють інфраструктуру репресій, побудовану Кремлем, щоб тримати під контролем опонентів та протестувальників і служити країні "дієтою державної пропаганди".

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Росія посилила цензуру в Інтернеті, використовуючи технології, запроваджені Китаєм. Про це повідомляє New York Times.

Зіштовхнувшись із виборами, які відбудуться цими вихідними, і наслідками смерті Олексія Навального та війни проти України, російська влада прагне посилити контроль над громадянами. Кремль посилив заходи впливу проти цифрових інструментів, які використовуються для обходу інтернет-блокувань.

В країні обмежили доступ до сервісу WhatsApp та інших комунікаційних додатків у певних галузях під час протестів. За даними груп громадянського суспільства та дослідників, спостерігається й розширення заходів стосовно відключення веб-сайтів і онлайн-сервісів.

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Росія, за їхніми словами, звертається до методів, які виходять за рамки усталеної практики цифрового стеження та хакерства, використовуючи більш системний підхід, щоб вплинути на спосіб функціонування свого внутрішнього Інтернету. При цьому країна використовує методи, запроваджені Китаєм та Іраном. Це дозволяє запустити процес формування авторитарної моделі регулювання Інтернету, яка контрастує з більш відкритим підходом Сполучених Штатів.

"Росія за останні шість місяців досягла нового рівня блокування", — сказав російський телекомунікаційний експерт Михайло Клімарєв.

Інтернет-цензура в Росії посилилася вже більше десяти років, але ефективність та масштаб останніх блокувань здивували навіть технічних експертів. Ці методи доповнюють інфраструктуру репресій, побудовану Кремлем, щоб тримати під контролем опонентів та протестувальників і служити країні дієтою державної пропаганди.

Ці кроки відбуваються в критичний момент для Володимира Путіна, адже у цьому році він має намір пролонгувати свою діяльність на посаді президента. Він, як йдеться у повідомленні, майже впевнено переможе, а посилений контроль в Інтернеті показує, що російський уряд не готовий ризикувати.

Роскомнадзор, головний російський регулятор інтернету, не відповів на запит про коментар.

Нагадаємо, 15 березня на виборчій дільниці в РФ портрет Путіна приховали простирадлом. У соцмережах також зазначають, що на виборчих дільницях перебувають невідомі особи у військовій формі.