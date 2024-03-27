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Хакеры используют Android-приложения в магазине Google Play для атак: что нужно удалить

Ирина Рефаги
Фото: Скриншот | Хакерская атака на смартфон: иллюстративное фото

Эксперты в сфере кибербезопасности обнаружили 28 приложений, которые превращали смартфоны в прокси-сервера.

Даже если вы пользуетесь одним из лучших телефонов Android, вам все равно нужно быть осторожными при загрузке новых приложений. Недавно в магазине Google Play было обнаружено 28 приложений, которые использовались хакерами для превращения смартфонов в прокси, передает Tom's Guide.

Группа анализа угроз из компании HUMAN обнаружила, что 28 приложений, 17 из которых были замаскированы под бесплатный VPN, превращали телефоны в прокси-сервера. Это не так плохо, как заразить смартфон вредоносным программным обеспечением (ПО), но все равно вызывает беспокойство.

Резидентные прокси-серверы действительно имеют законное применение, например, для исследования рынка и поисковой оптимизации, но в чужих руках, как в этом случае, они могут использоваться для всех видов вредоносных действий: от мошенничества с рекламой до фишинга и даже подброса учетных данных (прокси-сервер — промежуточный сервер в компьютерных сетях, выполняющий роль посредника между пользователем и целевым сервером, позволяющий клиентам как выполнять косвенные запросы к другим сетевым службам, так и получать ответы, — ред.).

Удалите, или не закачивайте, эти приложения:

  • Lite VPN
  • Anims Keyboard
  • Blaze Stride
  • Byte Blade VPN
  • Android 12 Launcher
  • Android 13 Launcher
  • Android 14 Launcher
  • CaptainDroid Feeds
  • Free Old Classic Movies
  • Phone Comparison
  • Fast Fly VPN
  • Fast Fox VPN
  • Fast Line VPN
  • Funny Char Ging Animation
  • Limo Edges
  • Oko VPN
  • Phone App Launcher
  • Quick Flow VPN
  • Sample VPN
  • Secure Thunder
  • Shine Secure
  • Speed Surf
  • Swift Shield VPN
  • Turbo Track VPN
  • Turbo Tunnel VPN
  • Yellow Flash VPN
  • VPN Ultra
  • Run VPN

Некоторые из перечисленных выше приложений больше не содержат вредоносного кода, который использовался для превращения Android-смартфонов, на которых они установлены, в прокси-серверы. Но если вы считаете, что хакеры могут использовать ваши смартфоны для совершения киберпреступлений, рекомендуем вручную удалить эти приложения.

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