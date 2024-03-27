Хакеры используют Android-приложения в магазине Google Play для атак: что нужно удалить

Эксперты в сфере кибербезопасности обнаружили 28 приложений, которые превращали смартфоны в прокси-сервера.

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Даже если вы пользуетесь одним из лучших телефонов Android, вам все равно нужно быть осторожными при загрузке новых приложений. Недавно в магазине Google Play было обнаружено 28 приложений, которые использовались хакерами для превращения смартфонов в прокси, передает Tom's Guide.

Группа анализа угроз из компании HUMAN обнаружила, что 28 приложений, 17 из которых были замаскированы под бесплатный VPN, превращали телефоны в прокси-сервера. Это не так плохо, как заразить смартфон вредоносным программным обеспечением (ПО), но все равно вызывает беспокойство.

Резидентные прокси-серверы действительно имеют законное применение, например, для исследования рынка и поисковой оптимизации, но в чужих руках, как в этом случае, они могут использоваться для всех видов вредоносных действий: от мошенничества с рекламой до фишинга и даже подброса учетных данных (прокси-сервер — промежуточный сервер в компьютерных сетях, выполняющий роль посредника между пользователем и целевым сервером, позволяющий клиентам как выполнять косвенные запросы к другим сетевым службам, так и получать ответы, — ред.).

Удалите, или не закачивайте, эти приложения:

Lite VPN

Anims Keyboard

Blaze Stride

Byte Blade VPN

Android 12 Launcher

Android 13 Launcher

Android 14 Launcher

CaptainDroid Feeds

Free Old Classic Movies

Phone Comparison

Fast Fly VPN

Fast Fox VPN

Fast Line VPN

Funny Char Ging Animation

Limo Edges

Oko VPN

Phone App Launcher

Quick Flow VPN

Sample VPN

Secure Thunder

Shine Secure

Speed Surf

Swift Shield VPN

Turbo Track VPN

Turbo Tunnel VPN

Yellow Flash VPN

VPN Ultra

Run VPN

Важно

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Некоторые из перечисленных выше приложений больше не содержат вредоносного кода, который использовался для превращения Android-смартфонов, на которых они установлены, в прокси-серверы. Но если вы считаете, что хакеры могут использовать ваши смартфоны для совершения киберпреступлений, рекомендуем вручную удалить эти приложения.

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