Хакеры используют Android-приложения в магазине Google Play для атак: что нужно удалить
Эксперты в сфере кибербезопасности обнаружили 28 приложений, которые превращали смартфоны в прокси-сервера.
Даже если вы пользуетесь одним из лучших телефонов Android, вам все равно нужно быть осторожными при загрузке новых приложений. Недавно в магазине Google Play было обнаружено 28 приложений, которые использовались хакерами для превращения смартфонов в прокси, передает Tom's Guide.
Группа анализа угроз из компании HUMAN обнаружила, что 28 приложений, 17 из которых были замаскированы под бесплатный VPN, превращали телефоны в прокси-сервера. Это не так плохо, как заразить смартфон вредоносным программным обеспечением (ПО), но все равно вызывает беспокойство.
Резидентные прокси-серверы действительно имеют законное применение, например, для исследования рынка и поисковой оптимизации, но в чужих руках, как в этом случае, они могут использоваться для всех видов вредоносных действий: от мошенничества с рекламой до фишинга и даже подброса учетных данных (прокси-сервер — промежуточный сервер в компьютерных сетях, выполняющий роль посредника между пользователем и целевым сервером, позволяющий клиентам как выполнять косвенные запросы к другим сетевым службам, так и получать ответы, — ред.).
Удалите, или не закачивайте, эти приложения:
- Lite VPN
- Anims Keyboard
- Blaze Stride
- Byte Blade VPN
- Android 12 Launcher
- Android 13 Launcher
- Android 14 Launcher
- CaptainDroid Feeds
- Free Old Classic Movies
- Phone Comparison
- Fast Fly VPN
- Fast Fox VPN
- Fast Line VPN
- Funny Char Ging Animation
- Limo Edges
- Oko VPN
- Phone App Launcher
- Quick Flow VPN
- Sample VPN
- Secure Thunder
- Shine Secure
- Speed Surf
- Swift Shield VPN
- Turbo Track VPN
- Turbo Tunnel VPN
- Yellow Flash VPN
- VPN Ultra
- Run VPN
Некоторые из перечисленных выше приложений больше не содержат вредоносного кода, который использовался для превращения Android-смартфонов, на которых они установлены, в прокси-серверы. Но если вы считаете, что хакеры могут использовать ваши смартфоны для совершения киберпреступлений, рекомендуем вручную удалить эти приложения.
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