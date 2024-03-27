Хакери використовують Android-додатки в магазині Google Play для атак: що потрібно видалити
Експерти у сфері кібербезпеки виявили 28 додатків, які перетворювали смартфони на проксі-сервери.
Навіть якщо ви користуєтеся одним із найкращих телефонів Android, вам все одно потрібно бути обережними під час завантаження нових додатків. Нещодавно в магазині Google Play було виявлено 28 додатків, які використовували хакери для перетворення смартфонів на проксі, передає Tom's Guide.
Група аналізу загроз з компанії HUMAN виявила, що 28 застосунків, 17 з яких були замасковані під безкоштовний VPN, перетворювали телефони на проксі-сервери. Це не так погано, як заразити смартфон шкідливим програмним забезпеченням (ПЗ), але все одно викликає занепокоєння.
Резидентні проксі-сервери справді мають законне застосування, наприклад, для дослідження ринку та пошукової оптимізації, але в чужих руках, як у цьому випадку, їх можна використовувати для всіх видів шкідливих дій: від шахрайства з рекламою до фішингу та навіть підкидання облікових даних (проксі-сервер — проміжний сервер у комп'ютерних мережах, який виконує роль посередника між користувачем та цільовим сервером і дає змогу клієнтам виконувати непрямі запити до інших мережевих служб, так і отримувати відповіді, — ред.).
Видаліть, або не завантажуйте, ці додатки:
- Lite VPN
- Клавіатура Anims
- Blaze Stride
- Byte Blade VPN
- Android 12 Launcher
- Android 13 Launcher
- Android 14 Launcher
- Стрічки CaptainDroid
- Безкоштовні старі класичні фільми
- Порівняння телефонів
- Fast Fly VPN
- Fast Fox VPN
- Fast Line VPN
- Забавна анімація Char Ging
- Limo Edges
- Oko VPN
- Phone App Launcher
- Quick Flow VPN
- Зразок VPN
- Secure Thunder
- Shine Secure
- Speed Surf
- Swift Shield VPN
- Turbo Track VPN
- Turbo Tunnel VPN
- Yellow Flash VPN
- VPN Ultra
- Run VPN
Деякі з перерахованих вище додатків більше не містять шкідливого коду, який використовувався для перетворення Android-смартфонів, на яких вони встановлені, на проксі-сервери. Але якщо ви вважаєте, що хакери можуть використовувати ваші смартфони для вчинення кіберзлочинів, рекомендуємо вручну видалити ці додатки.
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