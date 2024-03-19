Прості люди розбагатіли на $40 мільйонів: "допоміг" збій у роботі великого банку

Клієнти одного ефіопського банку перевели в готівку на мільйони доларів, які їм не належать. І хакери тут ні до чого.

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Найбільший банк Ефіопії щосили намагається повернути мільйони доларів після того, як у вихідні стався збій, що дозволив клієнтам знімати необмежену кількість коштів, передає CNBC.

Повідомляється, що понад 40 мільйонів доларів США були зняті з державного Комерційного банку Ефіопії (Commercial Bank of Ethiopia) або переведені в інші банки, оскільки клієнти виявили, що можуть зняти більше, ніж у них коштів на балансі. Через кілька годин транзакції було зупинено.

Президент банку Абі Сано повідомив на прес-конференції в понеділок, що більшу частину готівки зняли студенти, а BBC пише, що біля банкоматів кампусу утворилися довгі черги. Кілька університетів закликали студентів повернути готівку, яка їм не належить, і Сано запевнив, що будь-хто, хто поверне гроші, не буде притягнутий до кримінальної відповідальності.

У соцмережі Х (екс-Твіттер, — ред.) Commercial Bank of Ethiopia підтвердив факт переривання обслуговування клієнтів. Цікаво, що банк заперечує, що причиною збою була кібератака. Компанія додала, що її банкомати вже нормально функціонують.

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Фінансовий регулятор, Центральний банк Ефіопії, заявив, що збій у роботі системи став результатом перевірки механізмів безпеки, а не "інцидентом, який ставить під загрозу банк, його клієнтів і всю фінансову систему".

Раніше ми писали про 8-ми ознак того, що кіберзлочинці крадуть ваші дані зі смартфонів. Варто перевірити, як працює смартфон і яку інформацію відображає, щоб зрозуміти, чи атакували вас хакери, чи ні.

Також повідомляли, що українські хакери призупинили роботу метрополітену в Москві. За інформацією відомства, унаслідок "збою" власники транспортних карток у столиці РФ і Казані не могли оплатити проїзні квитки, поповнити свою картку і розрахуватися за паркування.