Українські хакери призупинили роботу метрополітену в Москві, — Мінцифри (фото)

За інформацією відомства, внаслідок "збою" власники транспортних карток у столиці РФ та Казані не могли оплатити проїзні квитки, поповнити свою картку і розрахуватися за паркування.

Related video

Українські хакери атакували низку російських урядових та місцевих порталів, серед них — система оплати проїзду "Тройка", яка є однією з найбільших у Росії. Цим ІТ-армія призупинила роботу метрополітену у Москві. Про це у середу, 13 березня, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації у Telegram.

За інформацією Мінцифри, відповідна система оплати квитків обслуговує 38 регіонів Російської Федерації.

Внаслідок "збою" власники транспортних карток у Москві та Казані не могли оплатити проїздні квитки, поповнити свою картку проїзду та розрахуватися за паркування.

Нагадаємо, 29 лютого у Міністерстві цифрової трансформації України повідомили, що найбільший інтернет-портал Російської Федерації Mail.ru зазнав атаки від української ІТ-армії. Внаслідок цього частина користувачів втратила можливість увійти у свої облікові записи.

Раніше хакерське угруповання Mysterious Werewolf, що діє з 2023 року, почало використовувати власні програми для атак на російський військово-промисловий комплекс (ВПК).

Також 18 лютого повідомлялося, що група хакерів Head Mare "зламала" російську компанію "Високоточні системи й технології", котра знаходиться в Іжевську та входить до холдингу "Калашников". У розпорядженні групи опинилася внутрішня секретна документація на зброю та інша інформація.