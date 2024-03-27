Путин требует от правительства РФ за пять месяцев сделать российский PlayStation

После начала полномасштабной войны из РФ ушли крупнейшие производители консолей: Sony Interactive Entertainment, Microsoft и Nintendo.

Глава Кремля Владимир Путин поручил правительству до 15 июня решить вопрос с выпуском в РФ игровых консолей. Об этом говорится списке поручений главы государства, опубликованных на сайте Кремля в начале года.

"Рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей", — отмечается в распоряжении президента РФ. Также говорится о необходимости в разработке операционной системы и "облачной системы доставки игр и программ пользователям". Ответственным за выполнение поручения назначили российского премьера Михаила Мишустина.

В прошлом году Путин также распорядился о том, что все видеоигры, в которые играют жители РФ, должны быть на российских серверах и национальном домен .ru. Игры также должны были проверить на соответствие российскому законодательству.

Ко всему прочему, правительство должно разработать меры по развитию российского рынка.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил главе Кремля, что игровая индустрия опережает рынок кино и музыки. Согласно данным ВЦИОМа, почти каждый четвертый россиянин (23%) регулярно играет в видеоигры. Путин в ответ сказал, что видеоигры должны воспитывать патриотизм.

После начала полномасштабной войны из РФ ушли крупнейшие производители консолей и видеоигр: Sony Interactive Entertainment, Microsoft и Nintendo. Их онлайн-магазины закрыты для пользователей из РФ.

Вместе с тем в прошлом году российский рынок консолей вырос вдвое — до 23 млрд руб., согласно данным "Коммерсантъ".

Напомним, что пациент с датчиком Neuralink играл в видеоигры силой мысли.

Также сообщалось, что по итогам расследования выяснилось, что кадры с применением лазерного оружия в Израиле взяли из видеоигры.