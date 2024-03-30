Cокровища среди хлама: 10 старых гаджетов, которые можно дорого продать в 2024 году (видео)

Устройства, выпущенные десятки лет назад, снова обретают популярность благодаря ностальгии и винтажному шарму. Стоимость одной вещи может достигать 20 000 долларов.

Технологии стремительно развиваются, и техника, которая была востребована еще каких-то 5-10 лет назад, сейчас уже стала историей. Однако аналитик потребительских тенденций, эксперт по шопингу и основатель Learn Retail Arbitrage Томас Пэддок уверяет, что винтажная электроника снова входит в моду. Он назвал сайту GO Banking Rates 10 устройств, стоящих целое состояние, если удачно их продать.

По его словам, у многих людей на чердаке пылятся старые гаджеты, которые кажутся бесполезными. Вот только коллекционеры и ценители готовы дорого за них заплатить. Вероятно, моду на винтажную электронику породило сочетание ностальгии, эстетики и стремления к простоте в эру быстрого технологического развития. Многие люди обретают душевное спокойствие, созерцая уже забытые многими устройства.

"Кто бы мог подумать? Люди как будто заново открывают для себя очарование технологий прошлого, и я нахожу это совершенно захватывающим. В акции принимают участие не только коллекционеры и энтузиасты — у обычных людей могут быть спрятаны сокровища, пылящиеся на чердаках", — отметил Томас Пэддок. — "Итак, в следующий раз, когда вы будете убирать на чердаке или в подвале, будьте осторожны — возможно, вы просто сидите на золотой жиле!ʼ.

Оригинальный Apple iPod

Компания Apple выпустила первое поколение своих мобильных плееров в 2001 году (целых 23 года прошло). Эксперт говорит, что в то время iPod стал важной частью цифровой музыкальной революции, а со временем их ценность резко выросла.

"Удивительно осознавать, что эти первозданные гаджеты, спрятанные и забытые, теперь могут зарабатывать колоссальные 20 000 долларов. Даже те, которые часто использовали и любили, все равно могут принести приличную сумму от 500 до нескольких тысяч долларов", — заметил он.

Nintendo Game Boy

Портативная 8-битная игровая консоль появилась на рынке в 1989 и тоже по своему перевернула индустрию гаджетов. Она имеет узнаваемый дизайн с закругленными углами, матричным экраном с регулируемым диском контрастности, восемью кнопками управления, одним динамиком с регулируемым регулятором громкости. На Game Boy с помощью картриджей запускаются многие известные игры, среди которых Super Mario Land и Tetris. Сейчас она весьма ценна из-за ностальгии и культового места в индустрии.

"Любимый Nintendo Game Boy, который вы можете найти спрятанным в шкафу, может стоить от 50 до 3000 долларов", — заявил аналитик.

Портативная консоль Nintendo Game Boy до сих пор популярна Фото: Cкриншот

Sony Walkman TPS-L2

Легкий и очень компактный кассетный плеер, который появился на свет в 1979-м году. Он еще до iPod навсегда изменил то, как люди слушают музыку, и положил начало целому бренду, существующему и доныне. Возросшему интересу конкретно к модели TPS-L2, вероятно, поспособствовало ее появление в серии фильмов "Стражи Галактики" как важного атрибута Питера Квила, известного также как Звездный Лорд.

"Этот маленький драгоценный камень из 80-х, который сделал музыку портативной для всех, все еще может найти новый дом за солидную сумму от 500 до 2500 долларов, если он в хорошем состоянии", — уверяет Томас Пэддок.

Дисковые телефоны

Домашние и даже офисные телефоны стремительно отходят в прошлое с появлением мобильных, а представители молодого поколения могли никогда не видеть вживую устройства связи, где вместо кнопок используется диск с дырочками для пальцев. Сейчас они выглядят анахронизмами или необычными элементами интерьера, тут уж как посмотреть. По словам аналитика, винтажные дисковые телефоны с эстетичным дизайном можно продать по цене от 50 до 500 долларов.

Оригинальные Polaroid

Компания Polaroid первой запатентовала камеры мгновенной печати, использующие самопроявляющуюся пленку для создания химически проявленного отпечатка вскоре после съемки. Они появились задолго до цифровых фотоаппаратов и долгое время были единственным способом получить фотоснимки без необходимости долго проявлять их в лаборатории.

"Возрождение мгновенной фотографии повысило ценность оригинальных камер мгновенной печати Polaroid, которые можно продавать по цене от 50 до 200 долларов", — поделился Пэддок.

Игровая консоль Atari 2600

Atari Video Computer System або Atari 2600 появилась в 1977 году и тоже считается революционной в истории видеоигр. Она ознаменовала переход от больших аркадных автоматов к компактным игровым консолям, которые можно подключить к телевизору у себя дома. По данным энциклопедии "Британика", за 30 лет создателям удалось продать около 30 миллионов таких устройств, поэтому многие из них наверняка хранятся у кого-то в укромном месте, давно забытые. Между тем, продать оригинальную Atari 2600 можно по цене от 50 до 2000 долларов.

Консоль Atari 2600 Фото: Скриншот

Commodore 64

Один из первых домашних компьютеров с 8-битной архитектурой, вышел на рынок в 1982 году. Он был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая модель компьютера всех времен. По независимым оценкам, компании Commodore International удалось продать от 12,5 млн до 17 млн единиц.

Домашний компьютер Commodore 64 Фото: Скриншот

"Популярный домашний компьютер прошлого Commodore 64 — еще один любимый предмет, и в зависимости от его состояния он может стоить от 100 до 700 долларов", — сказал Пэддок.

Первое издание "Тамагочи"

Японская игрушка в виде цифрового виртуального питомца от Bandai была очень популярна в 1990-2000 годах. Это довольно уникальное явление даже для обширной индустрии видеоигр, некоторые производители до сих продают их копии. Изначально "Тамагочи" была игрой для констоли Game Boy, а затем ее начали выпускать в виде отдельного устройства.

"Еще есть сокровища 90-х, такие как первое издание "Тамагочи", — сказал Пэддок, — предмет, который до сих пор покоряет сердца и может стоить до 300 долларов, если не распечатанная, или от 20 до 50 долларов, если его бережно использовать".

Телевизоры Sony Trinitron

Trinitron — это семейство телевизоров и мониторов, известное высоким качеством. Sony выпускала из с 1950-го года, а в 1996 истек срок патента, и выпускать продукцию по тем же технологиям начали и другие компании. Если же у кого-то сохранился один из оригинальных телевизоров, то его можно продать за 100-500 долларов в зависимости от состояния. Как отметил Томас Пэддок, они особенно востребованы среди геймеров, увлекающихся ретро-играми.

Speak & Spell от Texas Instruments

Обучающая игрушка для детей, продавалась в США в 1980-х годах. Сегодня их можно продать по цене от 50 до 300 долларов.

Игрушка Speak & Spell от Texas Instruments Фото: spectrum.ieee.org

Где можно продать винтажную электронику?

Томас Пэддок рекомендует выставлять гаджеты на продажу в таких онлайн-платформах, как eBay и Etsy, поскольку именно там коллекционеры чаще всего ищут новые экспонаты. Эти сайты позволяют продавцам охватить широкую аудиторию. Еще можно попытать счастья в Facebook Marketplace, на специализированных форумах и онлайн-сообществах коллекционеров.

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