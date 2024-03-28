Telegram введет особую функцию для жителей Украины, РФ и Беларуси после теракта в Крокусе

По словам создателя мессенджера Павла Дурова, в ответ на жалобы пользователей были заблокированы тысячи аккаунтов, а десятки сообщений не дошли до своих адресатов.

На следующей неделе пользователям мессенджера Telegram из Украины, России и Беларуси будет доступна опция ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Такое решение принято в связи с жалобами русскоязычных пользователей на сообщения от незнакомцев, содержащие призывы к терактам. Об этом 28 марта сообщил создатель Telegram Павел Дуров.

По словам Дурова, в ответ на эти жалобы были приняты ряд технических и организационных мер для предотвращения подобной активности.

"В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов", — пишет Дуров.

Он отметил, что с начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать список отправителей личных сообщений.

"Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации нежеланных сообщений. Telegram — не место для несанкционированных рассылок и призывов к насилию", — резюмировал Дуров.

Напомним, вечером 22 марта группа лиц ворвалась в здание "Крокус Сити" и начала стрелять. После этого они подожгли помещение и скрылись. На месте теракта нашли уже более сотни убитых и более 200 раненых.

25 марта Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для трех граждан, причастных к делу "Крокус". Два человека — обвиняемые, третий — подозреваемый. Всех арестовали до 22 мая. Среди арестованных — двое граждан РФ и один — имеет вид на временное пребывание.

Также напомним, 28 марта сообщалось, что в городе Чадан Российской Федерации в отделение полиции доставили 9-летнюю школьницу за призывы к "терроризму". В МВД обнародовали скриншоты переписки школьницы, где она предлагает "убить людей за 500 тысяч рублей".